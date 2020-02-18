Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Информация об этом содержится в электронной базе нижней палаты.

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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