Вчера в нижнюю палату внесен президентский проект налоговых корректив, направленных на развитие IT-индустрии.

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