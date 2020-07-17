Экономика
Время БухгалтераВ Госдуму внесли проект поправок к НК РФ
Вчера в нижнюю палату внесен президентский проект налоговых корректив, направленных на развитие IT-индустрии.
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Законопроект Минфина о налоговом маневре в IT-отрасли направлен в правительство
Наша версия14 июля в 02:00
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Политика
Песков назвал недопустимыми инструкции по освещению митингов в СМИ
В Кремле считают недопустимым инструкции для СМИ о том, как именно надо освещать митинги.
Известия 07:00
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 15 июля в 03:12
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинения в изнасиловании
SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров заявил, что увольняется из банка после появления в соцсети Twitter обвинений в домогательствах и изнасиловании.
Lenta.ru 07:09
Происшествия
В Воронеже сотрудника Ленинской управы задержали при получении взятки
В Воронеже правоохранители задержали по подозрению в получении взятки начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Ленинского района города Александра Сазонова.
Обозреватель Врн 04:00
Технологии
«ВКонтакте» тестирует распознавание неприличных жестов в «Клипах»
Telesputnik.ru 06:13
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
В Кургане осуждён бывший следователь за взятки в сумме 1,7 млн рублей
В 2018 году правоохранитель планировал получить взятку в размере 4 млн рублей за освобождение из-под стражи и закрытие уголовного дела от предпринимателей, которые обвинялись в незаконной торговле алкоголем.
REGNUM 08:45
Политика
В Европарламенте хотят убрать памятник Ленину в Германии
Памятник Владимиру Ленину, установленный в июне в немецком городе Гельзенкирхен, хотят убрать.
Москва 24 04:08
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Культура
Сергей Собянин поздравил с 75-летием композитора Алексея Рыбникова
Агентство Москва 06:51
Футбол
Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»
Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Футбол
«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ
Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
REGNUM 04:29
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Общество
Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Футбол
Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 04:10
Авто
Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class
Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс вчера в 04:42
Футбол
«Аталанта» назвала цену за Малиновского
«Аталанта» удвоила трансферную стоимость полузащитника Руслана Малиновского, сообщает источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Матч ТВ 08:39
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com вчера в 03:14
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии
Ранее, 14 июля, над Черным и Баренцевым морями были обнаружены самолеты-разведчики НАТО, принадлежащие США и Норвегии.
Газета.Ru 08:44
Политика
В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений
Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Шюррле завершил карьеру в 29 лет
29-летний игрок выступал за "Майнц", леверкузенский "Байер", лондонский "Челси", "Вольфсбург" и московский "Спартак".
Газета.Ru 08:39
Транспорт
Сразу на двух улицах в Иванове будут сложности с проездом
С сегодняшнего дня в Иванове полностью закрыто движение по улице Парашютная у дома №34.
Ивтелерадио 07:05
Здоровье
Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц
Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY 15 июля в 12:38
Происшествия
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23