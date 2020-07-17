Экономика

Время БухгалтераВремя БухгалтераВ Госдуму внесли проект поправок к НК РФ

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Вчера в нижнюю палату внесен президентский проект налоговых корректив, направленных на развитие IT-индустрии.
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В Госдуму внесли проект поправок к НК РФ

Время Бухгалтера04:16

Минфин набросал план налогового маневра для IT-отрасли

Главная книга14 июля в 02:31

Законопроект Минфина о налоговом маневре в IT-отрасли направлен в правительство

Наша версия14 июля в 02:00
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Песков назвал недопустимыми инструкции по освещению митингов в СМИ

В Кремле считают недопустимым инструкции для СМИ о том, как именно надо освещать митинги.
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Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
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Общество

Сотрудник Сбербанка уволился после обвинения в изнасиловании

SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров заявил, что увольняется из банка после появления в соцсети Twitter обвинений в домогательствах и изнасиловании.
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Происшествия

В Воронеже сотрудника Ленинской управы задержали при получении взятки

В Воронеже правоохранители задержали по подозрению в получении взятки начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Ленинского района города Александра Сазонова.
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Технологии

«ВКонтакте» тестирует распознавание неприличных жестов в «Клипах»

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Общество

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
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Происшествия

В Кургане осуждён бывший следователь за взятки в сумме 1,7 млн рублей

В 2018 году правоохранитель планировал получить взятку в размере 4 млн рублей за освобождение из-под стражи и закрытие уголовного дела от предпринимателей, которые обвинялись в незаконной торговле алкоголем.
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В Европарламенте хотят убрать памятник Ленину в Германии

Памятник Владимиру Ленину, установленный в июне в немецком городе Гельзенкирхен, хотят убрать.
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
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Культура

Сергей Собянин поздравил с 75-летием композитора Алексея Рыбникова

Агентство Москва 06:51
Футбол

Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»

Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
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Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
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Футбол

«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ

Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
REGNUM 04:29
Футбол

«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти

«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
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Общество

Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Футбол

Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
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Общество

Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»

РИА Новости 08:30
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Авто

Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class

Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс вчера в 04:42
Футбол

«Аталанта» назвала цену за Малиновского

«Аталанта» удвоила трансферную стоимость полузащитника Руслана Малиновского, сообщает источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии

Ранее, 14 июля, над Черным и Баренцевым морями были обнаружены самолеты-разведчики НАТО, принадлежащие США и Норвегии.
Газета.Ru 08:44
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В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений

Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
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Футбол

Экс-игрок «Спартака» Шюррле завершил карьеру в 29 лет

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Сразу на двух улицах в Иванове будут сложности с проездом

С сегодняшнего дня в Иванове полностью закрыто движение по улице Парашютная у дома №34.
Ивтелерадио 07:05
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Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц

Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
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Очевидцы катастрофы MH17: Вина Украины не требует доказательств

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В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили

Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
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