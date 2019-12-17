Общество
РБКВ Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок
Разработчики законопроекта предлагают запретить — по аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах — курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».
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В Госдуму внесен законопроект о запрете курить на кухнях в коммунальных квартирах
Агентство Москва08:41
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