Общество
Говорит МоскваВ Госдуме предложили запретить курение на кухнях коммуналок
Парламентарии напомнили, что сейчас установлен запрет на курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
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В Госдуму внесен законопроект о запрете курить на кухнях в коммунальных квартирах
Агентство Москва08:41
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Общество
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Экономика
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Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
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Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Хоккей
СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Северсталь»
Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал волевую победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Бистрович: «Из ЦСКА в „Барселоне“ заиграли бы Акинфеев и Влашич»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью CSKA TV ответил на каверзные вопросы про своих одноклубников.
Политика
Орешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих
Отмена НДФЛ для малоимущих семей была бы очень позитивна для экономики.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
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Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
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С 21 октября 2019 года сервис каршеринга YouDrive начал предлагать потребителям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
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Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
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Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Космос
Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен
Политика
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
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Общество
Роструд напомнил о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году
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Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.