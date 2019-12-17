с чего всё началось

Парламентарии напомнили, что сейчас установлен запрет на курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

В Госдуме предложили запретить курение на кухнях коммуналок

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.

Армия и оружие В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны «Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.

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Политика The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.

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Космос Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

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Экономика Медведев одобрил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит провести перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства в 2019 и 2020 году.

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Авто Почему YouDrive готов распродать свой автопарк клиентам С 21 октября 2019 года сервис каршеринга YouDrive начал предлагать потребителям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.