Общество
RT на русскомВ Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Политика
Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Общество
Мишустин потребовал от регионов вовремя осуществлять выплаты медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до регионов было доведено 27,5 миллиарда рублей на доплаты медикам.
РЕН ТВ 05:18
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Политика
Архангельская область и НАО договорились начать объединение
РИА Новости 08:22
Общество
Последние звонки и выпускные в школах рекомендуют провести онлайн
Минпросвещения РФ рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн, сообщает пресс-служба ведомства 13 мая.
Комсомольская правда 08:01
Общество
Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Кассационный суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вынесенный в Мосгорсуде.
Известия 08:23
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Политика
Трамп прервал пресс-конференцию, повздорив с журналистами
Американский президент Дональд Трамп устроил перебранку с журналистами и прервал пресс-конференцию, сообщает агентство AP.
МИР 24 вчера в 03:04
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
РИА Новости вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.
VSE42.RU 03:21
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Здоровье
79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом
Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом.
Saratovnews вчера в 05:59
Общество
Экзамены для девятиклассников отменили
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Экономика
Путин заявил о сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
Происшествия
Самолет потерпел крушение во время экстренной посадки на городскую улицу. Видео
Вести.Ru 07:44
Общество
Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО
Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
RT на русском 08:06
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о переходе Дзюбы в «Милан»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном трансфере российского форварда Артема Дзюбы в «Милан».
Vprognoze.ru 06:43
Экономика
Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK 11 мая в 12:53
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08