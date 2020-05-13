Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Политика Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. 310

Общество Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей. 862

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 789

Общество Последние звонки и выпускные в школах рекомендуют провести онлайн Минпросвещения РФ рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн, сообщает пресс-служба ведомства 13 мая.

Общество Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву Кассационный суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вынесенный в Мосгорсуде.

Политика Трамп прервал пресс-конференцию, повздорив с журналистами Американский президент Дональд Трамп устроил перебранку с журналистами и прервал пресс-конференцию, сообщает агентство AP. 183

Шоу-бизнес Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр. 1

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 90

Здоровье 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом. 1

Общество Экзамены для девятиклассников отменили Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса. 267

Экономика Путин заявил о сокращении доходов бюджета На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились. 15

Общество Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). 8

Экономика США предсказали России рекордный урожай Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. 177

Общество Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.

Происшествия Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. 133

Игры Ремастер Mafia II готовится к выходу Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power». 22