Экономика
ТАССВ Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
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Общество
Врач назвал опасность привычки хрустеть пальцами
Травматолог и остеопат Константин Терновой рассказал об опасности привычки хрустеть суставами.
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Армия и оружие
ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе
Вооруженные формирования начали операцию вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Политика
Янукович обратился к украинцам
Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с обращением к соотечественникам в связи с шестой годовщиной расстрелов на Майдане.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Общество
Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Футбол
Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»
Футбол
Кокорин забил первый гол за «Сочи» через 6 минут после дебюта
Общество
Число больных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс. человек
Общее число жертв коронавируса в Китае – 1868 человек (рост за сутки составил 98 человек). Всех случаев заражения превысило 72,4 тысячи.
Здоровье
В Челябинской области рекомендовали продлить карантин по гриппу
По итогам совещания специалисты рекомендовали продлить карантин в Челябинске и еще шести территориях: Карабаше, Ашинском, Карталинском, Кизильском, Кунашакском, а также Катав-Ивановском районах.
Общество
ЦБ призвал усилить ответственность за утечку персональных данных
Зампред Центробанка России Дмитрий Скобелкин призвал усилить ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке
При стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке погиб один человек, еще один получил ранения.
Кино
Вуди Харрельсон играет суперзлодея в видео со съемок сиквела «Венома»
В Twitter появился ролик со съемочной площадки сиквела фильма Marvel "Веном".
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Общество
Госсовет предложил отменить уголовное наказание за невыплату зарплат
Рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, предложила отменить уголовную ответственность за невыплату россиянам заработной платы.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Политика
Мюнхенская конференция вернула на сайт план «12 шагов» по Украине
В результате "12 шагов" были удалены с сайта Мюнхенской конференции.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Энергетика
Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля, во вторник, встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Армия и оружие
Второй полет воронежского Ил-112В запланировали на апрель
Второй полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В производства воронежского авиазавода (ПАО «ВАСО») состоится в апреле 2020 года.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.