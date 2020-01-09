Общество
ИзвестияВ Госдуму внесли законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, дающий возможность отключать номера незаконно используемых мобильных телефонов в местах лишения свободы.
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с чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект, который позволит отключать номера мобильных телефонов людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.Коммерсантъ04:42
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