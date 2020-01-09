Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуму внесли законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, дающий возможность отключать номера незаконно используемых мобильных телефонов в местах лишения свободы.
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с чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект
, который позволит отключать номера мобильных телефонов людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.
Коммерсантъ04:42

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Депутаты предложили блокировать мобильную связь в тюрьмах и СИЗО

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В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения мобильных в тюрьмах

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В Госдуму внесен законопроект об отключении мобильных телефонов в тюрьмах

Российская газета04:45

В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

Lenta.ru04:06

В Думе предложили блокировать незаконно используемые в тюрьмах и СИЗО мобильные

Интерфакс03:49
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