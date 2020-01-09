с чего всё началось

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, дающий возможность отключать номера незаконно используемых мобильных телефонов в местах лишения свободы.

В Госдуму внесли законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах

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