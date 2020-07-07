Общество

Известия МордовииИзвестия МордовииВ Госдуму внесли законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект о выплатах о ежемесячных выплатах для пенсионеров от 75 лет. Как пишет ИА REGNUM, их сумма равна пяти тысячам рублей.
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с чего всё началось
"Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект
 о выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет.
Российская газета07 июля в 05:31

Подробнее о событии

Россиянам старше 75 лет предлагают повысить пенсию на 5 тыс. руб

Газета.Ru03:14

Нилов раскрыл детали законопроекта о надбавке в 5000 рублей пенсионерам

ФАН07 июля в 10:22

В Госдуму внесен проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75

Аргументы и Факты07 июля в 10:38

Справороссы внесли в Думу проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет

ТАСС07 июля в 09:23

ЛДПР обвинила «Справедливую Россию» в плагиате идеи из-за проекта по доплатам к пенсии для 75-летних

ИА Клерк.Рувчера в 08:59

В Госдуму внесен проект о дополнительных выплатах пенсионерам

Российская газета07 июля в 05:31

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

REGNUM07 июля в 04:30
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Феттель может выдавить Квята из Alfa Tauri

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Коммерсантъ 05:27
Общество

Вид водительских удостоверений предложили изменить в МВД

В ведомстве хотят на лицевую сторону российских водительских прав добавить аналоги надписи «Водительское удостоверение» на английском и французском языках МВД России предложило на лицевую сторону водительского удостоверения добавить надписи Driving Licence и Permis de Conduire.
КМВ Новости вчера в 11:00
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Футбол

Футболисты «Рубина» обыграли «Краснодар» в матче РПЛ

Футболисты казанского "Рубина" победили "Краснодар" в матче 27-го тура чемпионата России. Матч в Казани закончился со счетом 1:0.
РИА Новости 15:27
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Футбол

Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА

Фабиан Бустос, агент аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, высказался о ходе переговоров с московским ЦСКА.
RT на русском 14:38
Общество

Смольный предложил решение проблемы на улице Рубинштейна

Администрация планирует внести инициативы законы. Городская администрация предложила решение проблемы "барной улицы" Петербурга.
Piter.tv 15:51
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Политика

МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва подготовит ответные меры на введенные Лондоном санкции Российские власти арестовали Сергея Магнитского в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов.
РБК 15:58
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Здоровье

В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, Россия вполне способна избежать второй волны коронавирусной инфекции, если возьмет за образец и в качестве опыта ситуацию в других странах, где вторая волна уже началась.
ToDay News Ufa 06:40
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Политика

Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Экономика

Кабмин утвердил порядок финансирования отстающих регионов

Постановление подписал Михаил Мишустин Правительство России утвердило правила финансирования мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития отстающих регионов.
Правда ПФО 05:20
Происшествия

Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

Известия 08:03
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Политика

В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
РИА Новости 13:40
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Политика

Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала

Городовой 14:42
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Политика

Германские министры отказались от министерской встречи G7 в США

Берлин, 9 июля 2020, 22:09 — REGNUM Германское издание der Spiegel пишет, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц ответили отказом на предложение американской стороны принять участие в министерской встрече, которую планировалось провести 29 июля в Вашингтоне в преддверии саммита «Большой семерки».
REGNUM 15:09
Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева.
Городовой 12:25
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
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Политика

На Украине заявили о неактуальности Минских соглашений

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о том, что Минские соглашения потеряли свою актуальность.
Газета.Ru 15:37
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Происшествия

Пьяный подросток в ходе ссоры зарезал двух мужчин

Подросток зарезал двух мужчин в ходе ссоры в селе Лог Волгоградской области.
Lenta.ru 15:36
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Шоу-бизнес

Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
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Происшествия

Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области

Вести.Ru 05:05
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Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа 13:49
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Общество

В Минздраве отрицают связь коронавируса с бесплодием

Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал данные о связи нового типа коронавируса COVID-19 с бесплодием.
Газета.Ru 14:02
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Происшествия

Губернатор Хабаровского края Фургал помещен в изолятор

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение.
Общественная служба новостей 15:27
Здоровье

Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru 15:55
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Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
Новые Ведомости 07 июля в 05:41
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Киберспорт

Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 официально находились в разработке. Их забросили из-за проблем с Source 2

Из-за недоработок движка закрыли и Left 4 Dead 3. Во многом отсутствие новых релизов от Valve в 2010-е объясняется тем, что различные команды в студии хотели разные вещи от движка Source 2 – из-за этого его разработка затянулась.
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