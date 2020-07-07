Общество
Известия МордовииВ Госдуму внесли законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект о выплатах о ежемесячных выплатах для пенсионеров от 75 лет. Как пишет ИА REGNUM, их сумма равна пяти тысячам рублей.
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"Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет.Российская газета07 июля в 05:31
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В Госдуму внесен проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75
Аргументы и Факты07 июля в 10:38
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Общество
Вид водительских удостоверений предложили изменить в МВД
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Футболисты казанского "Рубина" победили "Краснодар" в матче 27-го тура чемпионата России. Матч в Казани закончился со счетом 1:0.
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Общество
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Здоровье
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, Россия вполне способна избежать второй волны коронавирусной инфекции, если возьмет за образец и в качестве опыта ситуацию в других странах, где вторая волна уже началась.
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Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Экономика
Кабмин утвердил порядок финансирования отстающих регионов
Постановление подписал Михаил Мишустин Правительство России утвердило правила финансирования мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития отстающих регионов.
Правда ПФО 05:20
Политика
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
РИА Новости 13:40
Политика
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Берлин, 9 июля 2020, 22:09 — REGNUM Германское издание der Spiegel пишет, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц ответили отказом на предложение американской стороны принять участие в министерской встрече, которую планировалось провести 29 июля в Вашингтоне в преддверии саммита «Большой семерки».
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Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
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Городовой 12:25
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Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Политика
На Украине заявили о неактуальности Минских соглашений
Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о том, что Минские соглашения потеряли свою актуальность.
Газета.Ru 15:37
Происшествия
Пьяный подросток в ходе ссоры зарезал двух мужчин
Подросток зарезал двух мужчин в ходе ссоры в селе Лог Волгоградской области.
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Экономика
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Российская газета 07 июля в 09:00
Шоу-бизнес
Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
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Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
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В Минздраве отрицают связь коронавируса с бесплодием
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Газета.Ru 14:02
Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал помещен в изолятор
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение.
Общественная служба новостей 15:27
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Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
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Газета.Ru 15:55
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
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Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
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Киберспорт
Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 официально находились в разработке. Их забросили из-за проблем с Source 2
Из-за недоработок движка закрыли и Left 4 Dead 3. Во многом отсутствие новых релизов от Valve в 2010-е объясняется тем, что различные команды в студии хотели разные вещи от движка Source 2 – из-за этого его разработка затянулась.
Cyber.sports.ru 15:50