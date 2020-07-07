с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект о выплатах о ежемесячных выплатах для пенсионеров от 75 лет. Как пишет ИА REGNUM, их сумма равна пяти тысячам рублей.

В Госдуму внесли законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам

Автоспорт Феттель может выдавить Квята из Alfa Tauri Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят потеряет в 2021 году место в Alfa Tauri — дочерней команде Red Bull в случае возвращения к «быкам» из Ferrari четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.

Общество Вид водительских удостоверений предложили изменить в МВД В ведомстве хотят на лицевую сторону российских водительских прав добавить аналоги надписи «Водительское удостоверение» на английском и французском языках МВД России предложило на лицевую сторону водительского удостоверения добавить надписи Driving Licence и Permis de Conduire. 2,5K

Политика Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются. 26

Футбол Футболисты «Рубина» обыграли «Краснодар» в матче РПЛ Футболисты казанского "Рубина" победили "Краснодар" в матче 27-го тура чемпионата России. Матч в Казани закончился со счетом 1:0.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 405

Футбол Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА Фабиан Бустос, агент аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, высказался о ходе переговоров с московским ЦСКА.

Политика МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва подготовит ответные меры на введенные Лондоном санкции Российские власти арестовали Сергея Магнитского в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. 9

Здоровье В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, Россия вполне способна избежать второй волны коронавирусной инфекции, если возьмет за образец и в качестве опыта ситуацию в других странах, где вторая волна уже началась. 75

Политика Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 135

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 313

Экономика Кабмин утвердил порядок финансирования отстающих регионов Постановление подписал Михаил Мишустин Правительство России утвердило правила финансирования мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития отстающих регионов.

Политика В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай. 182

Политика Германские министры отказались от министерской встречи G7 в США Берлин, 9 июля 2020, 22:09 — REGNUM Германское издание der Spiegel пишет, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц ответили отказом на предложение американской стороны принять участие в министерской встрече, которую планировалось провести 29 июля в Вашингтоне в преддверии саммита «Большой семерки».

Футбол «Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева. 5

Политика На Украине заявили о неактуальности Минских соглашений Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о том, что Минские соглашения потеряли свою актуальность. 5

Происшествия Пьяный подросток в ходе ссоры зарезал двух мужчин Подросток зарезал двух мужчин в ходе ссоры в селе Лог Волгоградской области.

Происшествия Губернатор Хабаровского края Фургал помещен в изолятор Ранее Общественная служба новостей сообщала, что губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение.

Здоровье Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах. 15