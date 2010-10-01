В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников

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