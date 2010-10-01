Политика
RT на русскомВ Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников
В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
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Происшествия
У бывшего вице-президента ФК «Анжи» изъят арсенал оружия и боеприпасов
Российская газета 03:24
Происшествия
В Бурятии задержан шедший пешком в Москву шаман
Речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы.
РЕН ТВ вчера в 03:50
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:19
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия 18 сентября в 11:56
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Армия и оружие
Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.
Lenta.ru 03:07
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Здоровье
Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 16:24
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия
На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи
Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Политика
Путин прибыл в Оренбургскую область
Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Общество
Александр Кокорин поужинал после выхода из колонии на 73 тысячи рублей
Две семьи заказали себе VIP-зал, а также еду и напитки на общую сумму 73 тысячи рублей.
RuNews24.ru вчера в 10:32
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод вчера в 06:02
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Общество
В России начались продажи нового iPhone
Ведомости 03:23
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском вчера в 05:49
Спорт
Шипулин решил отдавать половину депутатской зарплаты ветеранам Серова
От самого Совет пока никаких комментариев не было. По данным «Е1» депутат Государственной думы получает около 350 000 рублей.
Твой Континент 02:20
Религия
Православные готовятся к празднованию Рождества Богородицы
Фома вчера в 17:20
Политика
Российская разведка собирает данные об атаке на саудовские НПЗ
Россия собирает данные, но выводы пока не делает. Напомним, что нападение на два завода произошло 14 сентября, атаку совершили беспилотники.
RuNews24.ru вчера в 23:09
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Общество
В России могут отменить профессиональные праздники
Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.
Газета.Ru 02:53
Происшествия
Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения
Член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства задержан и доставлен в столицу Заполярья.
Российская газета вчера в 13:06
Здоровье
Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата
Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
Цензуры.Нет 03:01
Политика
СБ ООН необходимо адаптировать к современным реалиям, заявил Лавров
Лавров заявил, что это в полной мере касается Совета безопасности ООН, где Запад неоправданно «перепредставлен».
Политика Сегодня вчера в 18:26