Политика
РБКВ Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников
Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.
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Здоровье детей — приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием. Нормы законопроекта четко определяют обязательность обеспечения школьников горячим питанием.
— Вячеслав Володин, российский политикСевастополь.ру 05:18
с чего всё началось
В Государственную Думу внесен законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Авторами инициативы стали Председатель палаты Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.Парламентская газета02:03
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Майоров: закон о здоровом питании улучшит качество пищевой продукции в России
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