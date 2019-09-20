Политика

РБКРБКВ Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников

Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.
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Вячеслав Володин
Здоровье детей — приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием. Нормы законопроекта четко определяют обязательность обеспечения школьников горячим питанием.
— Вячеслав Володин, российский политикСевастополь.ру 05:18
с чего всё началось

В Госдуму внесли законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов

В Государственную Думу внесен законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Авторами инициативы стали Председатель палаты Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.
Парламентская газета02:03

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Законопроект о горячем питании в начальной школе внесен в Госдуму

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В Госдуму внесен законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов

Агентство Москва02:38

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников

RT на русском02:23

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для учеников младших классов

ТАСС02:10

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников

РБК03:42

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Парламентская газета04:47
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Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
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