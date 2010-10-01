В Государственную Думу внесен законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Авторами инициативы стали Председатель палаты Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.

с чего всё началось

Здоровье детей — приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием. Нормы законопроекта четко определяют обязательность обеспечения школьников горячим питанием.

Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников

Космос Morgan Stanley: после запуска Starlink SpaceX будет стоить $120 млрд Аналитики финансового информационного сервиса CNBC после запуска первой кассеты Starlink оценили SpaceX в $33 млрд.

Политика В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.

Шоу-бизнес Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее странном шраме Организатор поездки Изобелла Пирози рассказала «МК» о том, как чувствовала себя Анастасия в Ереване.

Политика Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.

Шоу-бизнес Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек» Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.

Спорт Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.

Политика МИД Украины заявил о «распаде санкционного механизма» против России Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» сообщил о «деградации» санкционного режима в отношении России.

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Армия и оружие Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США «Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.

Политика Главой Крыма переизбран Аксенов На место главы Крыма претендовали помимо господина Аксенова первый секретарь Крымского республиканской комитета КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.

Автоспорт «Мерседес» вызвали к судьям за холодное топливо в баках у Хэмилтона В заметке технического делагата ФИА Йо Бауэра сказано, что топливо в баках машины Льюиса Хэмилтона оказалось холоднее, чем разрешено правилами.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.

Общество Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.

Армия и оружие Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35 Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.

Хоккей Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.