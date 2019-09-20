Политика

РБКРБКВ Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников

Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.
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Вячеслав Володин
Нормами законопроекта мы четко определяем обязательность обеспечения школьников горячим питанием. Здоровье детей – приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием.
— Вячеслав Володин, российский политикRuposters.ru 09:05
с чего всё началось

В Госдуму внесли законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов

В Государственную Думу внесен законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Авторами инициативы стали Председатель палаты Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.
Парламентская газета02:03

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