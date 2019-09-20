В Государственную Думу внесен законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Авторами инициативы стали Председатель палаты Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.

с чего всё началось

Нормами законопроекта мы четко определяем обязательность обеспечения школьников горячим питанием. Здоровье детей – приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием.

Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников

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