Коронавирус

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйГосдума рассмотрит законопроект о предоставлении кредитных каникул

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента рассказал, что в Государственную Думу внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитных средств.
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Госдума обсудит интернет-аптеки и «кредитные каникулы»

REGNUMвчера в 17:01

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

ТАССвчера в 05:29

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВвчера в 03:37

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

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Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Комсомольская правдавчера в 03:44

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ruвчера в 03:39

В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

Интерфаксвчера в 04:38
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Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат

Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
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Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 30 марта в 13:15
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
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Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две

На РС акция продлится до 6 апреля, а консольные игроки смогут продолжить играть до 14 апреля.
Игромания.ру вчера в 10:11
Происшествия

СКР предъявил обвинение в даче взятки собственнику «Зимней вишни»

Совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки.
BFM.ru 03:30
Происшествия

СК установил мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере

Следователи установили мать новорожденной девочки, тело которой было найдено в мусорном контейнере в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:29
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева рассказала о реакции детей на его измену

Напомним, 4 марта в СМИ появилась информация, что супруга известного шеф-повара застукала его с любовницей и решила подать на развод.
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Общество

Губернатор Денис Паслер подписал указ о полной самоизоляции Оренбуржья

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ввел на территории региона режим полной изоляции.
АиФ Оренбург 07:14
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
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Энергетика

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Lenta.ru 05:48
Общество

В Башкирии ограничили продажу алкоголя

Напомним, с 31 марта в Башкирии введен режим «полной самоизоляции». Кроме того, власти региона планируют ввести пропускной режим.
ИА Красная Весна 04:07
Общество

За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса, из них 267 - в Москве.
Газета.Ru 04:07
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Авто

Mazda отзывает в России одну машину 20-летней давности

Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
Коммерсантъ 07:21
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Общество

Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи

Евразия Daily вчера в 11:33
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В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Здоровье

Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

Ожирение и коронавирусная инфекция могут быть тесно связаны между собой.
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Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:18
Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Общество

В Челябинской области могут ввести пропускной режим

Все, кто выехал в город, должны остаться там.
Губерния (г. Челябинск) 07:09
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
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Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта

Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Российская газета 04:44
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