Коронавирус
Южный ФедеральныйГосдума рассмотрит законопроект о предоставлении кредитных каникул
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента рассказал, что в Государственную Думу внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитных средств.
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Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму
Комсомольская правдавчера в 03:44
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