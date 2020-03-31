Коронавирус

НТВНТВВ Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

Проект закона о предоставлении кредитных каникул для граждан и субъектов МСП внесен в Госдуму, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ, как ожидается, может быть рассмотрен до конца вторника.
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с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
ТАССвчера в 05:29

Подробнее о событии

Госдума обсудит интернет-аптеки и «кредитные каникулы»

REGNUMвчера в 17:01

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

ТАССвчера в 05:29

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ruвчера в 03:39

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

Известиявчера в 04:00

Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Комсомольская правдавчера в 03:44

В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

Интерфаксвчера в 04:38

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВвчера в 03:37
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Общество

Чечня закроет границы из-за коронавируса

Власти Чечни объявили о закрытии границ для въезда и выезда начиная с 5 апреля.
Телеканал 360° 09:37
Общество

Власти Москвы опровергли информацию о завершении режима самоизоляции до конца апреля

Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности.
ТАСС 10:31
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Общество

Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 21:36
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Общество

До миллиона москвичей могут лишиться работы из-за коронавируса

В Москве в отраслях, которые больше всего страдают от негативных последствий пандемии COVID-19, по оценкам столичного отделения «Деловой России», работают более 1 млн человек.
Коммерсантъ 04:27
Здоровье

Медики Петербурга предложили создать психологическую службу для врачей

На встрече члены рабочей группы предложили создать службу психологической помощи для медиков, работающих с коронавирусом.
Петербургский дневник 10:55
Футбол

«Манчестер Юнайтед» поборется с «Реалом» за Холанда

«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к норвежскому нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.
Матч ТВ 11:01
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Политика

Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
РИА Новости 09:06
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин сомневается в быстром разводе Джигана и Самойловой

Самойлова рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram, что разводится с супругом. Она обвинила его в крахе семейной жизни.
NewInform вчера в 13:32
Общество

В Волгоградской области введены правила передвижения

С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Волгоградская правда 09:11
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье 01:11
Политика

В Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы

Российская газета 06:25
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Политика

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Газета.Ru 09:53
Общество

Иммунитет к коронавирусу был обнаружен у жителей итальянской Феррары

У жителей итальянского города Феррара региона Эмилия-Романья может быть выработан иммунитет к коронавирусу.
Live24 03:51
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Здоровье

Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru 03:25
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Футбол

УЕФА объявил о переносе всех турниров на неопределенный срок

УЕФА перенес все матчи своих турниров на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении организации.
ProstoProSport 11:22
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Российская газета 10:04
Общество

Поезд из Уханя провезет через Россию в Европу маски

Евразийский железнодорожный альянс сообщил, что первый поезд из Уханя после восстановления железнодорожных перевозок направится транзитом через территорию Казахстана, России и Белоруссии в Европу с грузом масок.
Московский Комсомолец 10:57
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Экономика

В США стало на одного крупного оператора связи меньше

Новый оператор, полученный в результате слияния, продолжит работать под названием T-Mobile.
iXBT.com 11:01
Общество

Мосгордума определила размер штрафов для нарушителей самоизоляции

Штраф за передвижения по городу для физических лиц составит 4 тыс. руб. В случае повторного нарушения или использования транпорта придется заплатить 5 тыс. руб. Мосгордума рассматривает поправки в КоАП Москвы.
Газета.Ru 10:27
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
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