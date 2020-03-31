Коронавирус

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйГосдума рассмотрит законопроект о предоставлении кредитных каникул

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента рассказал, что в Государственную Думу внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитных средств.
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Госдума обсудит интернет-аптеки и «кредитные каникулы»

REGNUMвчера в 17:01

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

ТАССвчера в 05:29

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ruвчера в 03:39

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

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Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Комсомольская правдавчера в 03:44

В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

Интерфаксвчера в 04:38

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВвчера в 03:37
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News.ru 13:01
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В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
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Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США. Об этом в среду сообщило Минобороны РФ.
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Как сообщает Kotaku, зарплата сотрудников Gearbox ниже среднерыночной, однако для Borderlands 3 существовала система поощрений, которая должна была компенсировать разницу в оплате труда.
Игромания.ру 14:07
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В Нижегородской области внесены изменения режима самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о повышенной готовности, определяющие организации и случаи, на которые не распространяется режим самоизоляции.
АиФ Нижний Новгород 02:45
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Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье 01:11
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Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо

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Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Интерфакс 08:28
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Нурмагомедов рассказал об отмене боя с Фергюсоном

Lenta.ru 15:16
Общество

В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12:29
Политика

Путин заявил об обеспокоенности Трампа низкими ценами на нефть

Низкие цены на нефть беспокоят не только руководство России, но и правительство Соединенных Штатов Америки, заявил во время видеоконференции с членами кабинета министров президент Владимир Путин.
РБК 13:22
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Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

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РИА Новости 11:42
Технологии

Huawei увеличила закупки американских технологий, несмотря на санкции

Китайская Huawei Technologies в прошлом году увеличила расходы на американские технологии на 70%, несмотря на включение компании в черный список в США.
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Политика

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения в РФ режима ЧС в связи с ситуацией с COVID-19.
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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Общество

На 60 добровольцах испытают вакцину от коронавируса в России

В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о том, что в стране пройдут доклинические испытания вакцины от вируса нового типа COVID-19 до 22 июня 2020 года.
Live24 13:10
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Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Здоровье

Эпидемиолог: более опасная инфекция заменит коронавирус

Ugpressa.ru 13:07
Общество

Производители сигарет остановили российские фабрики

Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Интерфакс 12:23
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Здоровье

В Ростове временно перестанут оказывать плановую медпомощь

«Вводится временное ограничение на плановую госпитализацию пациентов во все городские стационары и плановую медицинскую помощь в поликлиниках города», - сообщили в администрации Ростова.
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Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

Сотрудники МВД проводят мероприятия для выявления нарушителей самоизоляции в регионах, которые утвердили такую меру для борьбы с коронавирусом, говорится на сайте ведомства.
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Анна Хилькевич призналась в третьей беременности

В общем, подписчики быстро передумали поздравлять любимицу с третьей беременностью и принялись поздравлять уже с 1 апреля.
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Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
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Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

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Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
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Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
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