Коронавирус

НТВНТВВ Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

Проект закона о предоставлении кредитных каникул для граждан и субъектов МСП внесен в Госдуму, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ, как ожидается, может быть рассмотрен до конца вторника.
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с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
ТАСС31 марта в 05:29

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Госдума обсудит интернет-аптеки и «кредитные каникулы»

REGNUM31 марта в 17:01

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВ31 марта в 03:37

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

ТАСС31 марта в 05:29

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

Известия31 марта в 04:00

Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Комсомольская правда31 марта в 03:44

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ru31 марта в 03:39

Физлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы

Российская газета31 марта в 05:54
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Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Общество

За сутки в России выявили 771 новый случай коронавируса

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 771 человека.
161.ru 03:31
Общество

В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели

Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
URA.Ru вчера в 22:51
Единоборства

Тони Фергюсон требует лишить Хабиба титула UFC

FightTime.ru 02:54
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда 31 марта в 19:02
Армия и оружие

Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.
RT на русском вчера в 14:04
Общество

Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год

Росстат предложил перенести на 2021 год всероссийскую перепись населения, основной этап которой запланирован на октябрь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
РБК 02:10
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Газета.Ru 02:48
Общество

В России могут продлить нерабочую неделю

О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 02:16
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 31 марта в 12:17
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

РИА Новости 01:05
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя

Власти Красноярского края запретили продажу алкоголя после 18:00 на время действия режима самоизоляции.
Forbes 02:32
Общество

Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомов

Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленной новой коронавирусной инфекцией.
Мойка78 вчера в 21:20
Происшествия

У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

У жительницы Алтайского края, родившей накануне ребенка, подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 01:44
Происшествия

Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом

В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Известия вчера в 10:52
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском вчера в 19:16
Общество

В Китае вернулись к поеданию летучих мышей после окончания эпидемии

Sputnik Таджикистан 02:57
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Общество

На Дону в период самоизоляции запретили деятельность коллекторов

В Ростовской области до особого распоряжения губернатора приостановлена деятельность букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приема ставок, а также коллекторских агентств.
Российская газета 03:17
Общество

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Янтарный Край 31 марта в 09:05
Общество

Как жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Privet-Rostov.ru вчера в 06:46
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru вчера в 06:17
Общество

В ВОЗ заявили, что коронавирус имбирём не вылечить

Женева, Швейцария, 2 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Имбирь и травяные чаи можно применять для улучшения самочувствия, но не стоит утверждать, что эти средства могут победить коронавирус нового типа.
REGNUM 02:55
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 регионах России

В 29 российских регионах за сутки выявили 771 случай заражения коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:36
Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru вчера в 08:52
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
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