Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Проект закона о предоставлении кредитных каникул для граждан и субъектов МСП внесен в Госдуму, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ, как ожидается, может быть рассмотрен до конца вторника.

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

Общество Глава израильского минздрава заразился коронавирусом У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Политика Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.

Шоу-бизнес Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.

Общество На 60 добровольцах испытают вакцину от коронавируса в России В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о том, что в стране пройдут доклинические испытания вакцины от вируса нового типа COVID-19 до 22 июня 2020 года.

Общество Поезд из Уханя провезет через Россию в Европу маски Евразийский железнодорожный альянс сообщил, что первый поезд из Уханя после восстановления железнодорожных перевозок направится транзитом через территорию Казахстана, России и Белоруссии в Европу с грузом масок.

Энергетика Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.

Политика Госдеп: Россия и США продолжат помогать друг другу в кризисные времена США и Россия не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, говоря о полученном из РФ грузе для борьбы с COVID-19.

Авто BMW и Toyota создали новый силовой агрегат на водороде Силовой агрегат BMW i Hydrogen NEXT включает в себя блок eDrive пятой генерации, как на предстоящем iX3, топливный элемент, электрический преобразователь и 2 баллона, в которые под давлением 700 бар закачали 6 кг газообразного водорода.

Гаджеты Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1 Одна из известнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei разработала следующую версию прошивки EMUI 10.1, которая будет доступна более чем на тридцать моделях смартфонов.