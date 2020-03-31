Коронавирус
НТВВ Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан
Проект закона о предоставлении кредитных каникул для граждан и субъектов МСП внесен в Госдуму, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ, как ожидается, может быть рассмотрен до конца вторника.
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с чего всё началось
Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.ТАССвчера в 05:29
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Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму
Комсомольская правдавчера в 03:44
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