Коронавирус

TatCenterTatCenterВ Госдуму внесли законопроект о предоставлении кредитных каникул

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от коронавируса гражданам. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС. По его словам, поправки подготовлены в связи с поручением президента РФ.
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Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Комсомольская правдавчера в 03:44

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

ТАССвчера в 05:29

В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

Интерфаксвчера в 04:38

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

Известиявчера в 04:00

Госдума обсудит интернет-аптеки и «кредитные каникулы»

REGNUMвчера в 17:01

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ruвчера в 03:39

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВвчера в 03:37
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:16
Общество

Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом

По состоянию на среду, ни одного случая заражения не зафиксировано в Алтае, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, на Чукотке, Ямале и в Ненецком автономном округе, передает "Газета. ру" Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777.
Известия 09:49
Общество

Путин утвердил закон о наказаниях за фейки об эпидемиях

Для физических лиц максимальное наказание составит до 2 млн рублей либо будет назначено лишение свободы на срок до пяти лет.
iReactor 12:56
Общество

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк до последнего времени оставался единственным системно значимым банком, который не подключился к СБП в установленный ЦБ срок - до 1 октября 2019 года.
ТАСС 13:14
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Энергетика

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства.
ТАСС 13:40
Общество

В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:17
Кино

Новые серии «Рика и Морти» выйдут в мае

ИА InterMedia 05:57
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

BFM.ru вчера в 21:44
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Футбол

РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая

Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.
Реальное время 13:11
Общество

Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье

К сожалению, были и два смертельных случая в связи с осложнениями, об этом сообщает штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Вести Подмосковья 12:24
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Происшествия

В Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом

В Чечне умерла пожилая женщина, у которой выявили коронавирус — это первый летальный случай в регионе.
Lenta.ru 04:45
Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала, за что в неё влюбился Гарик Харламов

Отношения Харламова и Асмус завязались, когда Кристина уже была звездой популярного сериала «Интерны».
Bimru.ru вчера в 03:35
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Здоровье

Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru 03:25
Общество

В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
РИА Новости 09:31
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
RT на русском 12:57
Футбол

Счетная палата допустила ликвидацию «Крыльев Советов» из-за долгов

Аудиторы сообщили, что, несмотря на привлечение спонсоров, расходы областного бюджета на содержание клуба постоянно растут, а на протяжении четырех лет долги «Крыльев Советов» превышают стоимость всего имущества клуба.
РБК 09:53
Общество

Правительство Украины ужесточает карантинные меры

Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.
ИА Красная Весна 09:35
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
Происшествия

Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка

Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
ТАСС 08:17
Экономика

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Ведомости 29 марта в 17:13
Экономика

На борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 триллиона рублей

Федеральные власти зарезервировали на борьбу с коронавирусной инфекцией 1,4 триллиона рублей.
Peterburg2.ru 13:12
Энергетика

Средняя цена нефти Urals в январе-марте снизилась на 24%

Минфин РФ опубликовал данные, в которых говорится, что средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2020 года снизилась на 23,7%.
News.ru 13:44
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