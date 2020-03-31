Коронавирус
TatCenterВ Госдуму внесли законопроект о предоставлении кредитных каникул
В Госдуму внесли законопроект о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от коронавируса гражданам. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС. По его словам, поправки подготовлены в связи с поручением президента РФ.
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Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму
Комсомольская правдавчера в 03:44
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Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом
По состоянию на среду, ни одного случая заражения не зафиксировано в Алтае, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, на Чукотке, Ямале и в Ненецком автономном округе, передает "Газета. ру" Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777.
Общество
Путин утвердил закон о наказаниях за фейки об эпидемиях
Для физических лиц максимальное наказание составит до 2 млн рублей либо будет назначено лишение свободы на срок до пяти лет.
Общество
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк до последнего времени оставался единственным системно значимым банком, который не подключился к СБП в установленный ЦБ срок - до 1 октября 2019 года.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Общество
Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России
Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Энергетика
В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства.
Общество
В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Кино
Новые серии «Рика и Морти» выйдут в мае
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Футбол
РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая
Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.
Общество
Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье
К сожалению, были и два смертельных случая в связи с осложнениями, об этом сообщает штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Происшествия
В Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом
В Чечне умерла пожилая женщина, у которой выявили коронавирус — это первый летальный случай в регионе.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, за что в неё влюбился Гарик Харламов
Отношения Харламова и Асмус завязались, когда Кристина уже была звездой популярного сериала «Интерны».
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Общество
В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина
Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
Футбол
Счетная палата допустила ликвидацию «Крыльев Советов» из-за долгов
Аудиторы сообщили, что, несмотря на привлечение спонсоров, расходы областного бюджета на содержание клуба постоянно растут, а на протяжении четырех лет долги «Крыльев Советов» превышают стоимость всего имущества клуба.
Общество
Правительство Украины ужесточает карантинные меры
Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Происшествия
Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка
Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
Экономика
Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»
Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Экономика
На борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 триллиона рублей
Федеральные власти зарезервировали на борьбу с коронавирусной инфекцией 1,4 триллиона рублей.
Энергетика
Средняя цена нефти Urals в январе-марте снизилась на 24%
Минфин РФ опубликовал данные, в которых говорится, что средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2020 года снизилась на 23,7%.