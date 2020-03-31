В Госдуму внесли законопроект о предоставлении кредитных каникул пострадавшим от коронавируса гражданам. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС. По его словам, поправки подготовлены в связи с поручением президента РФ.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Общество Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом По состоянию на среду, ни одного случая заражения не зафиксировано в Алтае, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, на Чукотке, Ямале и в Ненецком автономном округе, передает "Газета. ру" Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777.

Общество Путин утвердил закон о наказаниях за фейки об эпидемиях Для физических лиц максимальное наказание составит до 2 млн рублей либо будет назначено лишение свободы на срок до пяти лет.

Общество Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк до последнего времени оставался единственным системно значимым банком, который не подключился к СБП в установленный ЦБ срок - до 1 октября 2019 года.

Политика Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Футбол РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.

Общество Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье К сожалению, были и два смертельных случая в связи с осложнениями, об этом сообщает штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Здоровье Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.

Общество В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Футбол Счетная палата допустила ликвидацию «Крыльев Советов» из-за долгов Аудиторы сообщили, что, несмотря на привлечение спонсоров, расходы областного бюджета на содержание клуба постоянно растут, а на протяжении четырех лет долги «Крыльев Советов» превышают стоимость всего имущества клуба.

Общество Правительство Украины ужесточает карантинные меры Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.