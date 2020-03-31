Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Проект закона о предоставлении кредитных каникул для граждан и субъектов МСП внесен в Госдуму, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ, как ожидается, может быть рассмотрен до конца вторника.

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Общество Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом Министр будет работать из дома в соответствии с медицинскими рекомендациями, отмечает Kan.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Гаджеты В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.

Авто Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».

Происшествия Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице "Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.

Происшествия Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.

Политика Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения в РФ режима ЧС в связи с ситуацией с COVID-19.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Здоровье Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.

Общество Поезд из Уханя провезет через Россию в Европу маски Евразийский железнодорожный альянс сообщил, что первый поезд из Уханя после восстановления железнодорожных перевозок направится транзитом через территорию Казахстана, России и Белоруссии в Европу с грузом масок.