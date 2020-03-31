Коронавирус
НТВВ Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан
Проект закона о предоставлении кредитных каникул для граждан и субъектов МСП внесен в Госдуму, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ, как ожидается, может быть рассмотрен до конца вторника.
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с чего всё началось
Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.ТАССвчера в 05:29
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Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму
Комсомольская правдавчера в 03:44
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Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Общество
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Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на письмо, в котором его призывают уйти в отставку.
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Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
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На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
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В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию
В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.
Авто
Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа
Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
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Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице
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У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Происшествия
Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка
Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
Политика
Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения в РФ режима ЧС в связи с ситуацией с COVID-19.
Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Армия и оружие
В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса
Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Авто
Subaru приостановила производство в Японии
Общество
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Игры
Реальные фотографы, сидя на карантине, делают потрясающие снимки в Red Dead Redemption 2
Некоторые фотографы нашли выход: они отправились в виртуальную реальность, а точнее в игру Red Dead Redemption 2 примечательную потрясающими видами Дикого Запада.
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Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
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Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Экономика
Сбербанк и ВТБ начали выдавать кредиты бизнесу для выплаты зарплат
Кредитная организация начала выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат.
Общество
Поезд из Уханя провезет через Россию в Европу маски
Евразийский железнодорожный альянс сообщил, что первый поезд из Уханя после восстановления железнодорожных перевозок направится транзитом через территорию Казахстана, России и Белоруссии в Европу с грузом масок.
Политика
Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе
Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.