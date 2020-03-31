Коронавирус

НТВНТВВ Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

Проект закона о предоставлении кредитных каникул для граждан и субъектов МСП внесен в Госдуму, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ, как ожидается, может быть рассмотрен до конца вторника.
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с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
ТАССвчера в 05:29

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Госдума обсудит интернет-аптеки и «кредитные каникулы»

REGNUMвчера в 17:01

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

ТАССвчера в 05:29

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВвчера в 03:37

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

Известиявчера в 04:00

Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Комсомольская правдавчера в 03:44

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ruвчера в 03:39

В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

Интерфаксвчера в 04:38
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Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru 08:31
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку с поста главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на письмо, в котором его призывают уйти в отставку.
МК-Спорт 05:41
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Министр будет работать из дома в соответствии с медицинскими рекомендациями, отмечает Kan.
РБК 19:33
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Происшествия

В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

Калуга, 1 апреля 2020, 19:58 — REGNUM В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из заболевших выздоровел.
REGNUM 12:58
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru 18:16
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Гаджеты

В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию

В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.
РИА Новости 18:26
Авто

Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Автоновости дня 08:23
Происшествия

Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:54
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы 18:05
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Происшествия

Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка

Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
ТАСС 08:17
Политика

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения в РФ режима ЧС в связи с ситуацией с COVID-19.
Мой Брянск 12:50
Политика

Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США

REGNUM 18:37
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru 18:20
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Армия и оружие

В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса

Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.
РИА Новости 18:34
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь 01:39
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Авто

Subaru приостановила производство в Японии

Движок 05:59
Общество

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:48
Игры

Реальные фотографы, сидя на карантине, делают потрясающие снимки в Red Dead Redemption 2

Некоторые фотографы нашли выход: они отправились в виртуальную реальность, а точнее в игру Red Dead Redemption 2 примечательную потрясающими видами Дикого Запада.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Общество

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Lenta.ru 12:12
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Экономика

Сбербанк и ВТБ начали выдавать кредиты бизнесу для выплаты зарплат

Кредитная организация начала выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат.
News.ru 30 марта в 10:54
Общество

Поезд из Уханя провезет через Россию в Европу маски

Евразийский железнодорожный альянс сообщил, что первый поезд из Уханя после восстановления железнодорожных перевозок направится транзитом через территорию Казахстана, России и Белоруссии в Европу с грузом масок.
Московский Комсомолец 10:57
Политика

Разведка доложила Трампу о занижении Китаем данных о коронавирусе

Американская разведка представила секретный доклад президенту США о том, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.
Известия 19:41
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