Коронавирус
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект о лишении свободы за нарушение карантина
Внесенный документ предлагает ужесточить ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей: штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
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