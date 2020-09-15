Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установлении минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей в час. Авторы проекта предлагают повысить часовую ставку, которая на сегодняшний день, по их мнению, крайне низка, с 2021 года.

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о повышении почасовой оплаты труда

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