Общество
News.ruЛДПР внесла в Госдуму законопроект о повышении почасовой оплаты труда
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установлении минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей в час. Авторы проекта предлагают повысить часовую ставку, которая на сегодняшний день, по их мнению, крайне низка, с 2021 года.
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Технологии
NVIDIA приобрела разработчика мобильных процессоров за $40 млрд
NVIDIA объявила о покупке разработчика мобильных процессоров ARM у компании SoftBank. Сумма сделки составила $40 млрд.
CyberSport.ru вчера в 04:40
Политика
Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал немецкие власти отказаться от дальнейшей политизации в деле Навального.
Российская газета 13:56
Технологии
«Пятерочку» оставляют без кассиров
X5 протестирует систему самостоятельных покупок Управляющая сетями "Пятерочка" и "Перекресток" X5 Retail Group запустила сервис самостоятельных покупок с помощью мобильного приложения.
Коммерсантъ 03:05
Политика
Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолец 04:07
Футбол
«Краснодар» в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с ПАОКом
В решающем раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, в котором будет определен участник группового турнира главного клубного турнира Европы, ФК "Краснодар" встретится с ПАОКом.
Российская газета 15:58
Футбол
Вест Хэм — Чарльтон 3:0
В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» принимал «Чарльтон» и одержал разгромную победу со счетом 3:0. Автором дубля стал Себастьен Халлер, еще один мяч забил Фелипе Андерсон.
Sport24.ru 16:22
Общество
Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о заболевании, которое несет большую опасность, чем новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 11:27
Политика
Зеленский заявил о начале диалога между Москвой и Киевом
Москва и Киев начали вести диалог, однако пока рано говорить о восстановлении нормальных отношений между Россией и Украиной.
РБК 11:25
Здоровье
В Армении пояснили, кому и в каких случаях можно не носить защитную маску
Ереван, 13 сентября 2020, 14:18 — REGNUM В Армении пояснили, кому и при каких обстоятельствах можно не носить защитную маску в помещениях, а также на открытой местности.
REGNUM 13 сентября в 07:33
Армия и оружие
Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету
«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUM вчера в 01:41
Общество
СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей
84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru 06:41
Игры
К видеоигре по книге Лема «Непобедимый» вышел необычный трейлер
Необычный трейлер к разрабатываемой видеоигре The Invincible (англ. — "Непобедимый") появился 15 сентября на Youtube-канале компании-разработчика Starward Industries.
ИА Красная Весна 15:59
Футбол
По три игрока «Урала» и «Тамбова» попали в сборную седьмого тура РПЛ
Лидером российской Премьер-лиги после семи туров является «Зенит». Второе место занимает «Сочи», а тройку замыкает «Спартак».
Евро-футбол.ру 08:44
Гаджеты
Apple представила новые дешевые часы Watch Series SE
Российская газета 13:28
Гаджеты
Realme анонсировала выход смартфона C15 на российский рынок
Продажи новой модели стартуют 22 сентября. Realme анонсировала выход нового бюджетного смартфона Realme C15 для России.
Деловое.ТВ 09:34
Футбол
Луческу: «Сегодня была тактическая игра со стороны обеих команд»
Стоит отметить, что под руководством Луческу киевский клуб одержал три победы в четырёх матчах.
Евро-футбол.ру 15:58
Кино
Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»
Компания Disney выпустила дебютный трейлер второго сезона сериала «Мандалорец».
News.ru 11:24
Хоккей
Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Победную шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов. Для него этот гол стал девятым в 21 матче плей-офф Кубка Стэнли.
Деловое.ТВ 07:23
Политика
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомости 13:45
Политика
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали.
Российская газета 12:27
Общество
В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Прокуратура Болгарии назвала «вторые имена» троих россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году.
RT на русском 14:09
Происшествия
После разгерметизации газопровода под Киевом возбудили уголовное дело
Сотрудники Национальной полиции Украины возбудили уголовное дело и начали расследование обстоятельств разгерметизация магистрального газопровода под Киевом.
ТАСС 05:30
Происшествия
В Турции арестовали домогавшегося 15-летней россиянки официанта
В Анталье правоохранители арестовали официанта отеля, домогавшегося 15-летней россиянки, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на генеральное консульство России в Турции.
Газета.Ru 10:02
Происшествия
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Тела двух девочек с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов в городе Рыбинске Ярославской области.
ТАСС 12:36
Культура
Данила Козловский стал самым популярным российским актером
Самым популярным российским актером назван Данила Козловский, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 04:37
Политика
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известия 15:04
Общество
Доктор Мясников призвал Навального содействовать расследованию
Доктор Мясников призвал Навального согласиться на передачу России своей медицинской информации, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 11:05