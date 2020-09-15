Общество

News.ruNews.ruЛДПР внесла в Госдуму законопроект о повышении почасовой оплаты труда

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установлении минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей в час. Авторы проекта предлагают повысить часовую ставку, которая на сегодняшний день, по их мнению, крайне низка, с 2021 года.
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Законопроект о минимальной почасовой оплате труда попал в Госдуму

URA.Ru08:13

В Госдуму внесен законопроект о почасовой «минималке» в 150 рублей

Российская газета07:55

Законопроект о почасовой оплате труда внесен в Госдуму

REGNUM06:42

Законопроект о минимальной почасовой оплате труда внесли в Госдуму

РЕН ТВ07:33

ЛДПР предложила поднять МРОТ до 150 рублей в час

Интерфакс07:29

В Госдуму внесли законопроект о минимальной почасовой оплате труда

ТАСС07:49

В Госдуму внесли проект о повышении почасовой оплаты труда до 150 рублей

РИА Новости07:38
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Автоматически обработано 7413 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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Москва и Киев начали вести диалог, однако пока рано говорить о восстановлении нормальных отношений между Россией и Украиной.
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В Армении пояснили, кому и в каких случаях можно не носить защитную маску

Ереван, 13 сентября 2020, 14:18 — REGNUM В Армении пояснили, кому и при каких обстоятельствах можно не носить защитную маску в помещениях, а также на открытой местности.
REGNUM 13 сентября в 07:33
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Армия и оружие

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
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Общество

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
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К видеоигре по книге Лема «Непобедимый» вышел необычный трейлер

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Realme анонсировала выход смартфона C15 на российский рынок

Продажи новой модели стартуют 22 сентября. Realme анонсировала выход нового бюджетного смартфона Realme C15 для России.
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Стоит отметить, что под руководством Луческу киевский клуб одержал три победы в четырёх матчах.
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Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

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В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

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После разгерметизации газопровода под Киевом возбудили уголовное дело

Сотрудники Национальной полиции Украины возбудили уголовное дело и начали расследование обстоятельств разгерметизация магистрального газопровода под Киевом.
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В Турции арестовали домогавшегося 15-летней россиянки официанта

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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

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Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске

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Данила Козловский стал самым популярным российским актером

Самым популярным российским актером назван Данила Козловский, сообщает ToDay News Ufa.
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Доктор Мясников призвал Навального согласиться на передачу России своей медицинской информации, сообщает ToDay News Ufa.
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