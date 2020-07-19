Правительство России внесло в Государственную Думу РФ законопроект, который направлен на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной продукции. Как сообщает РИА Новости, это следует из базы данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесли законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств

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