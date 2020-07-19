Общество

Мойка78Мойка78В Госдуму внесли законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств

Правительство России внесло в Государственную Думу РФ законопроект, который направлен на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной продукции. Как сообщает РИА Новости, это следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Законопроект о поддержке СМИ и издательств внесли в Госдуму

Телеканал 360°01:14

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговой поддержке для СМИ

Life.ruвчера в 23:03

Кабмин внес в ГД проект закона о налоговой поддержке СМИ и издательств

Аргументы и Фактывчера в 18:24

В Госдуму внесли законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств

Мойка78вчера в 21:55

В Госдуму внесен законопроект по поддержке производителей книжной продукции

ИА Красная Веснавчера в 18:28

Кабмин внес в Думу законопроект о налоговой поддержке издательств

ТАССвчера в 22:21

Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств

РИА Новостивчера в 17:37
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В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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Федун отказался комментировать судейство в матче с «Зенитом»

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Здоровье

Техас сообщает о более чем 10 тысячах случаев инфицирования пятый день подряд

По данным Департамента здравоохранения штата Техас, уже пятый день подряд в Техасе регистрируется более 10 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, сообщает CNN.
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В НГУ разработали новое лечение последствий коронавируса

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Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, установив рекорд по данному показателю.
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Футболист показал оскорбительную футболку после поражения от "Зенита" в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России.
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В СМИ появилась информация о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.
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Известия 16:03
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Политика

Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
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Ищенко рассказал, что придется сделать, чтобы Карабах отошел Азербайджану

Если говорить без излишней политкорректности, продолжил эксперт, то в Карабахе произошла этническая чистка, и там не осталось азербайджанцев.
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Футбол

«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Игра прошла в Краснодаре и закончилась победой московского клуба со счетом 2:0.Таким образом, «Краснодар», который на данный момент занимает 3-ю строчку в турнирном зачете чемпионата России, уже не сможет обогнать «Локомотив».
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Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов

Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
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Шоу-бизнес

Подольская шокировала фанатов новым имиджем

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Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве

Lenta.ru 07:26
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Общество

В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
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Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
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В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

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Ряд нарушений выявила прокурорская проверка в БВК

В рамках проверочного мероприятия выявлены нарушения условий содержания, медицинского обеспечения осужденных, отдельные рекомендации даны в сферах воспитательной работы и обеспечения прав несовершеннолетних.
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По улице Чехова в Южно-Сахалинске на две недели ограничат движение

По улице Чехова в Южно-Сахалинске на две недели ограничат автомобильное движение.
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