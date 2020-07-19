Общество
Мойка78В Госдуму внесли законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
Правительство России внесло в Государственную Думу РФ законопроект, который направлен на поддержку организаций, осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной продукции. Как сообщает РИА Новости, это следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Кабмин внес в ГД проект закона о налоговой поддержке СМИ и издательств
Аргументы и Фактывчера в 18:24
В Госдуму внесен законопроект по поддержке производителей книжной продукции
ИА Красная Веснавчера в 18:28
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В рамках проверочного мероприятия выявлены нарушения условий содержания, медицинского обеспечения осужденных, отдельные рекомендации даны в сферах воспитательной работы и обеспечения прав несовершеннолетних.
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По улице Чехова в Южно-Сахалинске на две недели ограничат автомобильное движение.
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