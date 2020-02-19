Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты российского парламента. Отмечается, что в данный момент у Центробанка находится контрольный пакет акций сбербанка — это 50% и одна акция.
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В Госдуме поддержали законопроект о выкупе доли Сбербанка

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Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

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Комитет Госдумы одобрил законопроект о покупке Сбербанка

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