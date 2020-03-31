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В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан
Секунда
  • Дума ТВ0:51
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Проект закона о предоставлении кредитных каникул для граждан и субъектов МСП внесен в Госдуму, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ, как ожидается, может быть рассмотрен до конца вторника.В источнике
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С чего всё начиналось
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Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
ТАСС 31 марта в 05:29
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Госдума обсудит интернет-аптеки и «кредитные каникулы»

REGNUM 31 марта в 17:01
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Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

ТАСС 31 марта в 05:29
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В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВ 31 марта в 03:37
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