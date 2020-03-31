Коронавирус
REGNUMГосдума приняла поправки о кредитных каникулах
Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Каникулы предоставляются на полгода. Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.ТАССвчера в 05:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму
Комсомольская правдавчера в 03:44
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 01:42, Ашберн
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием
Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
Общество
В Новосибирске завыли сирены: город в режиме самоизоляции
Новосибирск, 1 апреля 2020, 06:14 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 1 апреля, завыли сирены — новосибирцев просят находиться дома.
Футбол
В «Локомотиве» рассказали об убытках клубов РПЛ из-за коронавируса
Кирилл Брейдо, директор по связям с общественностью «Локомотива» рассказал, какие потери понесет клуб из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Главы Минэнерго России и США обсудили цены на нефть
Министры энергетики США и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили изменение мировых цен на нефть.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Политика
В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции, опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая будет опаснее COVID-19.
Здоровье
Третий случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае
Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 31 марта в Алтайском крае.
Экономика
Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден
Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле.
Общество
С 1 апреля вырастут пенсии, увеличат пособия и выплаты на детей
В связи с вновь принятыми законами, с 1 апреля проиндексируют пенсии, увеличат пособия по безработице, начнут осуществлять дополнительные выплаты на детей и расширят бесплатный интернет.
Хоккей
Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса
Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Футбол
ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса
ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса.
Происшествия
В Перми умер пациент с коронавирусом
Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
Общество
В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции
Губернатор Воронежской области подписал указ, согласно которому все жители региона с 31 марта обязаны не покидать места проживания.
Общество
США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии
В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Происшествия
В Омске зафиксировано пять новых случаев коронавируса
По последним данным регионального минздрава, список подтвержденных носителей COVID-19 пополнился еще пятью омичами.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Общество
Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона
У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends
Политика
Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Экономика
Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния
«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
Экономика
В России предсказали рост должников по микрозаймам
В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции
В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.