Коронавирус

REGNUMREGNUMГосдума приняла поправки о кредитных каникулах

Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Каникулы предоставляются на полгода. Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

Поправки подготовлены в связи с поручением главы государства, они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, указал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
ТАССвчера в 05:29

Подробнее о событии

Госдума обсудит интернет-аптеки и «кредитные каникулы»

REGNUMвчера в 17:01

Госдума одобрила во II чтении предоставление гражданам кредитных каникул

ТАССвчера в 05:29

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для граждан

НТВвчера в 03:37

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

Известиявчера в 04:00

Законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам внесен в Госдуму

Комсомольская правдавчера в 03:44

В Госдуму поступил законопроект о кредитных каникулах

Газета.Ruвчера в 03:39

В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

Интерфаксвчера в 04:38
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием

Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
BFM.ru 30 марта в 20:02
Общество

В Новосибирске завыли сирены: город в режиме самоизоляции

Новосибирск, 1 апреля 2020, 06:14 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 1 апреля, завыли сирены — новосибирцев просят находиться дома.
REGNUM вчера в 23:14
Футбол

В «Локомотиве» рассказали об убытках клубов РПЛ из-за коронавируса

Кирилл Брейдо, директор по связям с общественностью «Локомотива» рассказал, какие потери понесет клуб из-за ситуации с коронавирусом.
Спорт-Экспресс вчера в 16:14
Общество

Главы Минэнерго России и США обсудили цены на нефть

Министры энергетики США и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили изменение мировых цен на нефть.
Мой Брянск 01:03
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru вчера в 12:17
Политика

В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.
ТАСС вчера в 13:24
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 16:24
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции, опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая будет опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Здоровье

Третий случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 31 марта в Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 11:21
Экономика

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле.
ТАСС 01:18
Общество

С 1 апреля вырастут пенсии, увеличат пособия и выплаты на детей

В связи с вновь принятыми законами, с 1 апреля проиндексируют пенсии, увеличат пособия по безработице, начнут осуществлять дополнительные выплаты на детей и расширят бесплатный интернет.
Go64.ru вчера в 01:59
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Футбол

ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса

ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса.
Бомбардир.ру вчера в 14:11
Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК вчера в 15:42
Общество

В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Воронежской области подписал указ, согласно которому все жители региона с 31 марта обязаны не покидать места проживания.
Kursk.com вчера в 08:12
Общество

США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии

В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
Известия 00:06
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Происшествия

В Омске зафиксировано пять новых случаев коронавируса

По последним данным регионального минздрава, список подтвержденных носителей COVID-19 пополнился еще пятью омичами.
Российская газета 00:58
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Известия вчера в 16:09
Общество

Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона

У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Вести.Ru вчера в 04:43
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends

ITZine.ru вчера в 11:14
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Экономика

Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
РБК вчера в 14:25
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Lenta.ru вчера в 23:51
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
Общество

В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции

В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Российская газета 30 марта в 23:20
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