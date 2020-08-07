В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД
В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.В источнике
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Госдума и Совфед продлевают жизнь ЕНВД до 2024 года. Правительство против
Фонтанка.Ру7 августа в 09:47
В Госдуму внесен законопроект о продлении действия ЕНВД до 2024 года
Российская газета7 августа в 06:38
В Думу внесен не одобренный правительством законопроект о продлении налога ЕНВД до 2024 года
Интерфакс7 августа в 08:40
ЕНВД пытаются спасти и продлить до 2024 года: законопроект № 1003319-7
Вятка-На-Сети7 августа в 06:50