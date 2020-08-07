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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.В источнике
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Фонтанка.Ру

Госдума и Совфед продлевают жизнь ЕНВД до 2024 года. Правительство против

Фонтанка.Ру7 августа в 09:47
Российская газета

В Госдуму внесен законопроект о продлении действия ЕНВД до 2024 года

Российская газета7 августа в 06:38
Интерфакс

В Думу внесен не одобренный правительством законопроект о продлении налога ЕНВД до 2024 года

Интерфакс7 августа в 08:40
Вятка-На-Сети

ЕНВД пытаются спасти и продлить до 2024 года: законопроект № 1003319-7

Вятка-На-Сети7 августа в 06:50
Московский Комсомолец

Не одобренный правительством закон о ЕНВД внесен в Госдуму

Московский Комсомолец7 августа в 09:17
Парламентская газета

В Госдуму внесли законопроект о продлении срока действия ЕНВД

Парламентская газета7 августа в 06:12
REGNUM

Законопроект о продлении срока действия ЕНВД внесен в Госдуму

REGNUM7 августа в 05:55

Лукашенко набрал 82% голосов на закрытых участках в пяти регионах

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии, у Светланы Тихановской 6,98%, сообщила председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».
Лукашенко набрал 82% голосов на закрытых участках в пяти регионах
Коммерсантъ13:20
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Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ruвчера в 19:05
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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