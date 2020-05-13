Общество
КоммерсантъВ Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских. В частности, им предоставят право на вскрытие автомобилей, проникновение в помещения граждан, оцепление жилых домов, ограждение мест проведения массовых мероприятий.
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Общество
СПЧ попросит перевести статью о нарушениях на митингах в КоАП
Как сообщил руководитель СПЧ Валерий Фадеев, статья "Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации" должна быть переведена в КоАП.
Московский Комсомолец 02:36
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Здоровье
5087 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что 751 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровел по состоянию на 12 мая.
АПН - Нижний Новгород вчера в 04:22
Общество
Мишустин потребовал сделать всё возможное для выплат надбавок медикам
Москва, 13 мая 2020, 12:42 — REGNUM В России остаётся актуально проблема своевременных выплат надбавок медикам, сообщил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.
REGNUM 05:42
Происшествия
Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов
Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
Известия 05:19
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Футбол
Руководство «Барселоны» одобрило трансфер Алексея Миранчука
По информации портала Don Balon, президент каталонского суперклуба Жозеп Бартомеу одобрил трансфер игрока в ближайшее межсезонье.
Российская газета вчера в 10:23
Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»
На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
Российская газета вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.
VSE42.RU 03:21
Шоу-бизнес
Екатерина Климова описала момент, когда узнала об обмане Петренко
Климова вспомнила, что переломным моментом для неё стал обман супруга, который якобы уехал в Санкт-Петербург, где потерял сознание, а на самом деле тайно встречался со своими друзьями.
Bimru.ru 04:28
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом
У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
Общество
Польша продлила закрытие границ из-за коронавируса
Польша продлила закрытие своих границ в связи с эпидемией коронавируса до 12 июня, говорится в сообщении МВД страны.
РИА Новости 05:19
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Общество
У саудовской нефти начались проблемы в США
Супертанкеры с саудовской нефтью, прибывающие к восточному побережью США, начали испытывать серьезные проблемы с разгрузкой, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 05:48
Происшествия
В волгоградской больнице санитарка умерла из-за коронавируса
Санитарка Иловлинской районной больницы в Волгоградской области скончалась от пневмонии, у нее была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.
РИА Новости 05:19
Общество
За сутки в Крыму коронавирусом заразились 30 человек
За минувшие сутки в Крыму зафиксировано 30 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости Крым 03:04
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Общество
Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы
Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
Общество
В Москве оставили возможность оформить цифровой пропуск через СМС
Мэр Москвы Сергей Собянин сохранил возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по городу с помощью СМС (ранее столичные власти намеревались отказаться от этой опции).
Росбалт вчера в 14:09
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
Общество
Свердловчанам рассказали о поэтапном открытии детских садов
Стоит напомнить, что в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в детсадах области действуют дежурные группы, в которые принимали детей медиков, полицейских и тех свердловчан, которые вынуждены работать несмотря на ограничительный режим.
Уралинформбюро 05:39