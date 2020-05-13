В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских. В частности, им предоставят право на вскрытие автомобилей, проникновение в помещения граждан, оцепление жилых домов, ограждение мест проведения массовых мероприятий.

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

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