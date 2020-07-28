Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
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с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

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