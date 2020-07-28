с чего всё началось

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Общество The Guardian сообщила о тысяче детей суррогатных матерей, застрявших в России Порядка 1 тыс. младенцев, родившихся у суррогатных матерей в России, не могут покинуть страну из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса COVID-19, пишет The Guardian со ссылкой на результаты собственного расследования.

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Политика Особое мнение: Константин Сонин Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.

Политика ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.

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Политика Задержанные под Минском россияне направлялись в Турцию Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии, сообщает Telegram-канал Reverse Side of the Medal. 6

Шоу-бизнес Меган Фокс закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly Американская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, закрутили роман.

Общество Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. 29

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми. 1,1K

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Происшествия Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена Тункинский район, Бурятия, 29 июля 2020, 12:07 — REGNUM Для участия в поисках на земле пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 направились 19 сотрудников республиканской поисково-спасательной службы.

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