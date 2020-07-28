Политика
RT на русскомВ Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
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с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.РБКвчера в 09:55
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Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины
Интерфаксвчера в 06:51
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Общество
The Guardian сообщила о тысяче детей суррогатных матерей, застрявших в России
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Футбол
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Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
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Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии
Россия никогда не планировала дестабилизировать обстановку в Белоруссии, это ближайший союзник, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Взгляд.ру 10:47
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
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«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
РИА Новости 19:08
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело 04:42
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Футбол
Объявлен первый соперник «Кванта» в Кубке России
Объявлен первый соперник обнинского "Кванта" в Кубке России.
Московский Комсомолец Калуга 08:40
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Ульяновские депутаты подрались во время заседания
В ходе беседы с корреспондентами агентства руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов отметил, что первыми драку начали депутаты от «Единой России», которые, по его словам, пришли на заседание в состоянии опьянения.
Аргументы и Факты 17:38
Политика
Особое мнение: Константин Сонин
Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.
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Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19
Происшествия
В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
Газета.Ru 06:39
Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".
РИА Новости 17:51
Политика
Задержанные под Минском россияне направлялись в Турцию
Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии, сообщает Telegram-канал Reverse Side of the Medal.
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Астрономы спрогнозировали гибель ближайшего к Земле скопления звезд
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Меган Фокс закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly
Американская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, закрутили роман.
Lenta.ru 19:30
Общество
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости вчера в 07:32
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Наука
Курение может способствовать образованию жировых отложений
Исследователи из Университета Вандербильта при помощи компьютерной томографии изучили подкожные жировые отложения, отложения жира вокруг живота и внутренних органов у 3020 участников среднего возраста.
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Культура
После 30 лет на ТВ: Леонид Якубович опроверг уход из шоу «Поле чудес»
Телеведущий Леонид Якубович заявил, что не планирует покидать капитал-шоу.
Popcornnews.ru 27 июля в 03:30
Космос
Crew Dragon отстыкуется от МКС 1 августа
Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле.
ТАСС 18:07
Гаджеты
Американский штат начал расследование замедления старых iPhone
Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
Lenta.ru 18:06
Авто
Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
Стало известно, что для большого кроссовера Santa Fe автопроизводитель создал спортивную модификацию, которая не будет относится к серии N Line.
32CARS.ru 27 июля в 11:34
Происшествия
Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена
Тункинский район, Бурятия, 29 июля 2020, 12:07 — REGNUM Для участия в поисках на земле пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 направились 19 сотрудников республиканской поисково-спасательной службы.
REGNUM 05:07
Культура
Интервью: Хабаровск своими глазами
Удивительные тоже истории рассказывают люди про то, как он поехал в какой-то райцентр в 900 километрах от Хабаровска.
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Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры
Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества.
Газета.Ru 14:24
Футбол
Месси стал лидером по числу незабитых пенальти в XXI веке
Капитан «Барсы» Лионель Месси оказался лидером в рейтинге футболистов, который больше других не забили пенальти в XXI веке.
ProstoProSport 01:05
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«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
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Наука
Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%
Собаки смогли определить жидкости, которые инфицировали коронавирусом.
ToDay News Ufa 14:16