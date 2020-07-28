Политика
RT на русскомВ Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
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с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.РБКвчера в 09:55
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Политика
Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян
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RT на русском 13:34
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Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
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В ВОЗ рассказали о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу
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МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
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Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий
"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета 06:01
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В августе ряд российских семей с детьми смогут получить выплаты до 35 000 рублей.
ToDay News Ufa 10:14
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В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Футбол
«Лацио» победил «Брешию» в матче чемпионата Италии
Римский "Лацио" одержал победу над "Брешией" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 15:43
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Политика
Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Политика
В КГБ Белоруссии раскрыли детали биографии задержанных бойцов ЧВК
Представитель группы «А» КГБ Белоруссии раскрыл детали биографии задержанных под Минском российских боевиков из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 15:32
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Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Футбол
Первый тур нового сезона РПЛ начнётся матчем «Химки» — ЦСКА
Как сообщает пресс-служба РПЛ, сезон откроется 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА, который начнётся в 16:00 мск.
RT на русском 14:04
Технологии
Компания Microsoft обновит принудительно старые версии Windows 10
Компании пришлось принять такое решение в соответствии с функционалом машинного обучения для увеличения количества компьютеров, которые были выбраны для автоматического апдейта до Windows 10 версии 2004.
Live24 27 июля в 05:22
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Создан перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру
Evo-rus.com 07:24
Общество
Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут
Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности.
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Полузащитник Олег Шатов, ранее в среду покинувший петербургский "Зенит", подписал контракт с казанским "Рубином".
МК-Спорт 12:01
Происшествия
Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»
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Взгляд.ру 13:04
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Конте считает нереальным переход Месси в «Интер»
Легче перенести Миланский собор, чем подписать Месси в «Интер», — цитирует Конте Football Italia.
RT на русском 03:57
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Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
Политика
В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак
В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
Общество
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Лукашенко появился на совещании Совбеза с забинтованной рукой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на совещании с членами Совета безопасности с перебинтованной правой рукой.
РБК 14:30
Общество
В двух районах Москвы ввели карантин по бешенству
В двух районах столицы — в поселении Сосенском и районе Нагатинский Затон — объявлен карантин по бешенству.
РБК 15:37
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07