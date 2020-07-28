с чего всё началось

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Политика Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики уведомление о задержании 32 россиян, сообщает официальный аккаунт дипмиссии в Twitter. 91

Армия и оружие Почему столкнулись войска Азербайджана и Армении Бои на границе Армении и Азербайджана 12 -13 июля уже назвали "двухдневной войной".

Футбол Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак» Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».

Финансы Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. 787

Общество Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий "Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде. 1

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram. 14

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,3K

Футбол «Лацио» победил «Брешию» в матче чемпионата Италии Римский "Лацио" одержал победу над "Брешией" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.

Политика Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.

Политика В КГБ Белоруссии раскрыли детали биографии задержанных бойцов ЧВК Представитель группы «А» КГБ Белоруссии раскрыл детали биографии задержанных под Минском российских боевиков из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Шоу-бизнес Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям. 98

Технологии Компания Microsoft обновит принудительно старые версии Windows 10 Компании пришлось принять такое решение в соответствии с функционалом машинного обучения для увеличения количества компьютеров, которые были выбраны для автоматического апдейта до Windows 10 версии 2004. 8

Общество Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода "Борец" в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности. 15

Футбол «Рубин» объявил о подписании полузащитника Олега Шатова Полузащитник Олег Шатов, ранее в среду покинувший петербургский "Зенит", подписал контракт с казанским "Рубином".

Футбол Конте считает нереальным переход Месси в «Интер» Легче перенести Миланский собор, чем подписать Месси в «Интер», — цитирует Конте Football Italia.

Политика В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении. 122

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K