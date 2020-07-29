Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.В источнике
С чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК28 июля в 09:55
Подробнее о событии
RT на русском

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

RT на русскомвчера в 08:30
Авторадио

Россия расширит санкции против Украины

Авторадио28 июля в 10:33
Коммерсантъ

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Коммерсантъ28 июля в 15:07
РИА Новости

Россия расширит возможности введения санкций против Украины

РИА Новости28 июля в 14:15
ПРАЙМ

Правительство России предлагает расширить применение экономических санкций

ПРАЙМ28 июля в 11:05
ТАСС

Кабмин внес в Думу законопроект о расширении перечня экономических мер в отношении Украины

ТАССвчера в 05:15
РБК

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

РБК28 июля в 09:55

Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБКвчера в 13:45
3

Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

На видео мужчина в балаклаве и с измененным голосом сообщил, что задержание белорусские спецслужбы проводили на основе подтвержденной информации о том, что подозреваемые мужчины участвовали в локальных войнах и вооруженных конфликтах.
РБКвчера в 16:36
8

«Украина — ядерная держава, будут последствия», — секретарь СНБО об «угрозе вторжения России»

На фоне страхов украинских "патріотив" о "вторжении России", якобы грозящем "незалежной", секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил о ядерных объектах, расположенных на Украине.
Rusvesna.suвчера в 09:30

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новостивчера в 10:07
202

МВД Белоруссии: протесты инициировались из-за границы

Несанкционированные акции в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы, заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич 29 июля на телеканале «Беларусь 1». «Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки», — сказал Казакевич.
ИА Красная Веснавчера в 16:54

«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса

Авиакомпания «Аэрофлот», которая с 1 августа возобновляет полеты в Великобританию и Турцию, значительно сократила число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.
РБКвчера в 12:25
1

Русский музей покажет вековую коллекцию даров в честь своего 125-летия

В год своего 125-летия Русский музей представит один из самых масштабных выставочных проектов, в котором будут собраны значимые произведения искусства, переданные культурному учреждению в дар от художников, их наследников и частных коллекционеров с момента основания музея и до наших дней, сообщили в пресс-службе ГРМ.
78.ruвчера в 10:54