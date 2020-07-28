Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
Читать в источнике
Комментировать393
с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55

Подробнее о событии

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

RT на русском08:30

Возможности наложения санкций на противников России должны быть расширены

REGNUM06:16

Процедуры применения Россией экономических санкций планируется уточнить

Финмаркетвчера в 06:14

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

РБКвчера в 09:55

Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины

Интерфаксвчера в 06:51

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Российская газетавчера в 06:26

Россия расширит возможности введения санкций против Украины

РИА Новостивчера в 14:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:41, Ашберн
Единоборства

Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
Советский спорт вчера в 08:56
Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
706
Армия и оружие

Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

"Согласно действующему плану Европейского командования ВС США из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих - их число сократится с примерно 36 тыс. до 24 тыс. - таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание России", - заявил глава ведомства.
Газета.Ru 12:40
320
Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости 07:44
46
Политика

Дегтярев «за секунду» согласился возглавить Хабаровский край

Президент снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона.
Росбалт 15:59
253
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
13
Наука

В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 13:33
182
Происшествия

В Пензенской области каратистку осудили за избиение любовницы мужа

Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, по обвинению в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости 16:49
2
Кино

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Что происходит вчера в 03:29
60
Экономика

Хуснуллин: программа модернизации сетей ЖКХ требует корректировки

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60% (программа "60+") требует корректировки, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 20:30
Общество

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах России в ближайшие дни.
RT на русском 07:38
2
Общество

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru 18:23
10
Здоровье

Медучреждения Камчатки возобновляют оказание плановой медпомощи

Первой к приему пациентов в штатном режиме приступила Камчатская гериатрическая больница, передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на врио министра здравоохранения края Елену Сорокину.
Камчатка-Информ 19:17
19
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
11
Армия и оружие

Пентагон намерен создать систему автопоиска бронетехники «противника»

Вашингтон намерен создать систему для автоматического поиска, выбора и идентификации средств уничтожения бронетехники противника.
NewInform 07:38
Кино

Осенью DC Comics выпустит новый интерактивный мультфильм о Бэтмене

Лос-Анджелес, США, 29 июля 2020, 13:26 — REGNUM В сети появился первый трейлер интерактивного анимационного фильма DC Showcase's — Batman: Death in the Family.
REGNUM 06:26
Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
37
Здоровье

В Подмосковье за полгода смертность от онкологии уменьшилась на 10%

За шесть месяцев этого года смертность от злокачественных новообразований в Подмосковье уменьшилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Вести Подмосковья 07:14
24
Политика

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

CT news 19:06
153
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 27 июля в 03:32
3
Наука

Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%

Собаки смогли определить жидкости, которые инфицировали коронавирусом.
ToDay News Ufa 14:16
4
Космос

Частная компания построит ядерный реактор для Луны

Discover24 вчера в 06:08
14
Происшествия

В Якутии дочь полицейского похвасталась ездой без прав. МВД отреагировало на ситуацию

В Якутии девушка похвасталась своей возможностью ездить на машине без водительского удостоверения.
ФедералПресс 19:07
Общество

Митингующие в Хабаровске пришли с ножами и топором

DixiNews вчера в 02:27
3K
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
1,4K
Политика

Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании

Британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании MI-6.
Вечерняя Москва 13:02
1
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости 15:52
57
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
794
Происшествия

На Южном Урале суд вынес приговор депутату-ревнивцу, убившему жену

На Южном Урале суд вынес приговор депутату и главному врачу больницы в поселке Локомотивный.
Вести.Ru 14:33
20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное