с чего всё началось

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

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