Политика
RT на русскомВ Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
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с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.РБКвчера в 09:55
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Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины
Интерфаксвчера в 06:51
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
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В автомобиле было найдено тело сотрудника правоохранительных органов. Погибший - старший лейтенант Росгвардии.
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Бывший генеральный директор подмосковных "Химок" Василий Иванов прокомментировал свое увольнение из клуба, передает "СЭ".
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Экономика
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Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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В Геленджике подвели итоги конкурса кинематографистов юга России.
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