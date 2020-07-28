с чего всё началось

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Политика МВД Белоруссии: протесты инициировались из-за границы Несанкционированные акции в Минске были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы, заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич 29 июля на телеканале «Беларусь 1». «Мы видим последовательно все те действия, которые были прописаны еще тогда: создание протестной массы, нагнетание обстановки», — сказал Казакевич.

Политика Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну". 1,2K

Общество Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества. 2

Игры Боевой медведь и робот со штыком в синематике Iron Harvest В традиционной польской деревне трудятся косари, маленький мальчик играет фигурками боевых роботов, а в ближайшем лесу уже готовится наступление с участием этих самых роботов.

Футбол Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию» В матче 37-го тура чемпионата Италии «Сампдория» потерпела домашнее поражение от «Милана» со счетом 1:4. Счет в матче на 4-й минуте открыли гости — отличился Златан Ибрагимович.

Киберспорт Grounded стала самой продаваемой игрой в Steam в день запуска Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.

Политика В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова Что еще известно:Ранее Шкляров работал в кампаниях Барака Обамы, Ангелы Меркель и Берни Сандерса, а также на муниципальных выборах в Москве в 2017 году.

Шоу-бизнес Водонаева призналась в бесплодии Ведущая Алена Водонаева призналась, что больше не сможет иметь детей. 14

Общество Глав техногигантов допросят в конгрессе США Помимо прочего, Amazon находится под пристальным наблюдением за использование в открытом доступе данных о продавцах; Apple - из-за политики магазина приложений; Facebook - за стратегию приобретения услуг и доминирование в интернет-рекламе; Google - за его практику поиска и рекламы.

Гаджеты OnePlus выпустит смартфон Nord на базе процессора Snapdragon 690 5G Благодаря встроенному модему устройство работает в сетях пятого поколения. При этом на рынке совсем скоро может появиться новый смартфон.

Гаджеты Американский штат начал расследование замедления старых iPhone Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.

Шоу-бизнес Бывшая участница «Уральских пельменей» нашла новую работу Актриса и бывшая участница коллектива "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала об участии в съёмках нового проекта в своем Instagram. 4

Общество Ливни и похолодание придут в ряд регионов России с четверга Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.

Армия и оружие ВСУ снова нарушили перемирие, обстреляв территорию ДНР Населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики был обстрелян в 9.40 из стрелкового оружия со стороны находящегося под контролем Киева города Авдеевка.