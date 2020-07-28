Политика
RT на русскомВ Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
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с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.РБКвчера в 09:55
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Политика
МВД Белоруссии: протесты инициировались из-за границы
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Политика
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Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет 04:53
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Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры
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Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
В матче 37-го тура чемпионата Италии «Сампдория» потерпела домашнее поражение от «Милана» со счетом 1:4. Счет в матче на 4-й минуте открыли гости — отличился Златан Ибрагимович.
LiveSport.ru 15:33
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Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.
3DNews 07:15
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В сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон
RT на русском 17:22
Политика
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Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
Политика
В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ
Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна 17:46
Политика
В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова
Что еще известно:Ранее Шкляров работал в кампаниях Барака Обамы, Ангелы Меркель и Берни Сандерса, а также на муниципальных выборах в Москве в 2017 году.
Snob.ru 15:51
Шоу-бизнес
Водонаева призналась в бесплодии
Ведущая Алена Водонаева призналась, что больше не сможет иметь детей.
Lenta.ru 18:33
Общество
Глав техногигантов допросят в конгрессе США
Помимо прочего, Amazon находится под пристальным наблюдением за использование в открытом доступе данных о продавцах; Apple - из-за политики магазина приложений; Facebook - за стратегию приобретения услуг и доминирование в интернет-рекламе; Google - за его практику поиска и рекламы.
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка, 22-летняя Юлия Липницкая месяц назад родила дочь.
Родной город 06:07
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Благодаря встроенному модему устройство работает в сетях пятого поколения. При этом на рынке совсем скоро может появиться новый смартфон.
Vevby.ru 16:20
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Американский штат начал расследование замедления старых iPhone
Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
Lenta.ru 18:06
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Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролиной»
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Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
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Общество
Карантин по бешенству введен в двух районах Москвы до 28 сентября
Карантин по бешенству введен до 28 сентября в поселении Сосенском и в районе Нагатинский Затон в Москве.
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Актриса и бывшая участница коллектива "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала об участии в съёмках нового проекта в своем Instagram.
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Ряд регионов России на этой неделе ожидают сильные дожди, грозы и ветер.
Известия 18:19
Армия и оружие
ВСУ снова нарушили перемирие, обстреляв территорию ДНР
Населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики был обстрелян в 9.40 из стрелкового оружия со стороны находящегося под контролем Киева города Авдеевка.
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Армия и оружие
Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване
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«Яндекс» рассказал о приложении, которое нельзя удалить с компьютера
Российские пользователи заметили, что на их компьютерах появилось приложение "Телемост" - так называется сервис видеосвязи, разработанный в "Яндексе".
Российская газета вчера в 11:39
Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, соответствующих запросов в адрес ливийских властей не направлялось, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.
РИА Новости 17:51