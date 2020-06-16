Общество
ИзвестияВ Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы
В Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента во вторник, 16 июня.
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Исаев не исключил, что в Трудовом кодексе появится раздел об удалённой работе
Парламентская газета08:02
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Космос
Невидимый «бермудский треугольник». Там, где стрелка компаса сходит с ума
Недавно Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что, судя по спутниковым данным, крупнейшая магнитная аномалия Земли пришла в движение, разделилась на две части и изменила интенсивность.
РИА Новости 13 июня в 01:00
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
Происшествия
На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку
Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
Общество
Глава Крыма решил не отменять парад Победы в Симферополе
Военный парад в Симферополе в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне состоится, прежнее решение отменено.
Известия 07:22
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии
На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба, российский бронетранспортер получил небольшие повреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
РИА Новости 06:43
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Политика
Началось голосование по вопросу лишения Царукяна неприкосновенности
Тайное голосование по вопросу лишения депутатской неприкосновенности главы ППА Гагика Царукяна началось в парламенте Армении.
Sputnik Армения 07:03
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
Происшествия
О «тяжелом состоянии» Ефремова после ДТП рассказал его адвокат
Live24 вчера в 05:50
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Технологии
У Жигулевска обнаружили захоронение IV века нашей эры
Самарские археологи обнаружили захоронение четвертого века и предметы эпохи бронзового и раннего железного веков вблизи Жигулевска.
Другой город (Самара) 05:12
Авто
Tesla выпустила самый «дальнобойный» электрокар
До модернизации запас хода лифтбека Long Range Plus составлял 390 миль, то есть 628 км. Повысить дальность хода на 30 км инженерам Tesla удалось благодаря новым шинам со сниженным на 2% сопротивлением качению и более легким материалам, использованным в конструкции самого автомобиля и батарей.
Авторамблер 06:21
Политика
МИД РФ отреагировал на претензии США по приговору Уилану
Российское министерство иностранных дел прокомментировало претензии США по приговору гражданину США Полу Уилану, обвиненному в РФ в шпионаже.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Здоровье
Коронавирус выявили у 11 работников Ванкорского месторождения
Одиннадцать случаев заболевания COVID-19 обнаружено у сотрудников подрядной организации компании ООО "РН-Ванкор" на севере Красноярского края, говорится в совместном заявлении пресс-службы губернатора и правительства региона и ООО "РН-Ванкор".
РИА Новости 07:25
Происшествия
Разлив бензола произошел на Череповецком металлургическом комбинате
Около 2,5 тонны бензола разлилось на промплощадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), угрозы окружающей среде нет, предприятие работает в штатном режиме, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по итогам визита на комбинат.
РИА Новости 07:10
Политика
Жириновский предложил разделить США на две части
Политик сообщил, что сомневается, что государство сумеет решить расовые проблемы, поэтому темнокожим американцам, как он полагает, нужно отдать два-три штата, чтобы они спокойно там жили.
RuNews24.ru 06:15
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти
Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
NewInform 02:23
Общество
Правительство увеличило размер пособия по безработице
С 13 июня минимальное пособие по безработице увеличилось до 4500 рублей. Выплаты продлили и для тех, кто потерял бизнес.
Астрахань.Ру 07:15
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Здоровье
Вспышка коронавируса зафиксирована в тульском детском саду
Сам детский сад возобновит работу после получения повторных отрицательных результатов у детей и сотрудников.
Молодой коммунар 07:49
Общество
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
Транспорт
В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда
Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро.
РИА Новости 07:14
Технологии
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple
Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении американской компании Apple касательно соответствия онлайн-магазина App Store и платёжной системы Apple Pay нормам Евросоюза, говорится в ЕК.
Rambler News Service 06:57