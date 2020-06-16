В Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента во вторник, 16 июня.

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы

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