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Ведомости
Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в регионах

В Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах, согласно которому она становится возможной при согласии двух третей собственников квартир дома, следует из данных нижней палаты парламента.В источнике
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Парламентская газета

Хованская прокомментировала новый законопроект о всероссийской реновации

Парламентская газета18 сентября в 14:43
ТАСС

В Думу внесли законопроект о реновации в регионах

ТАСС18 сентября в 12:20
Агентство Москва

В Госдуму внесен проект о реновации жилфонда в регионах при согласии двух третей собственников квартир

Агентство Москва18 сентября в 12:45
РИА Новости

Поправки в ЖК РФ позволят жильцам решать, включать ли дом в реновацию

РИА Новости18 сентября в 13:35
Интерфакс

В Госдуму внесён законопроект о механизме расселения ветхого жилья

Интерфакс18 сентября в 12:45
RT на русском

В Госдуму внесли проект о реновации в регионах

RT на русском18 сентября в 12:06
Газета.Ru

В Госдуму внесен законопроект о реновации в регионах

Газета.Ru18 сентября в 11:54

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального
РБК08:53
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Япония завершила испытания препарата от COVID-19 «Фавипиравир»

Японская корпорация Fujifilm Holdings закончила клинические испытания разработанного ею препарата от гриппа «Фавипиравир», который планируется использовать при лечении болезни, вызываемой новым коронавирусом.
Взгляд.ру09:08
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В Москве умер упавший под поезд на фиолетовой ветке метро пассажир

Движение на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Котельники» до станции «Выхино» было приостановлено из-за человека на путях, сообщалось на официальной странице московского метрополитена в Twitter.
РБК07:59
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Названы автомобили, не требующие прогрева мотора после запуска

Эксперты подчеркивают, что полностью отказываться от прогрева мотора нельзя, однако авто, попавшие в рейтинг, требуют минимального времени между запуском ДВС после стоянки и началом движения.
Новые автомобили21:41
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Павлюченко заявил, что в свои 38 лет ощущает себя на уровне РПЛ

Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко, играющий в настоящее время за "Знамя" из Ногинска заявил, что в свои 38 лет ощущает себя на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru06:01

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
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Глава алтайского Минприроды досрочно ушел в отставку

«Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от замещаемой государственной должности по собственному желанию министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина с 21 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.
Компания09:00
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В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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ФРГ не стала комментировать данные о попытке соглашения с США по «Северному потоку—2»

По их данным, правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток 2», выразив готовность финансировать строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Известия09:27
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