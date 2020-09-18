В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в регионах
В Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах, согласно которому она становится возможной при согласии двух третей собственников квартир дома, следует из данных нижней палаты парламента.В источнике
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Хованская прокомментировала новый законопроект о всероссийской реновации
Парламентская газета18 сентября в 14:43
В Госдуму внесен проект о реновации жилфонда в регионах при согласии двух третей собственников квартир
Агентство Москва18 сентября в 12:45