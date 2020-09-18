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Ведомости
Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в регионах

В Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах, согласно которому она становится возможной при согласии двух третей собственников квартир дома, следует из данных нижней палаты парламента.В источнике
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Парламентская газета

Хованская прокомментировала новый законопроект о всероссийской реновации

Парламентская газета18 сентября в 14:43
Газета.Ru

В Госдуму внесен законопроект о реновации в регионах

Газета.Ru18 сентября в 11:54
Агентство Москва

В Госдуму внесен проект о реновации жилфонда в регионах при согласии двух третей собственников квартир

Агентство Москва18 сентября в 12:45
РИА Новости

Поправки в ЖК РФ позволят жильцам решать, включать ли дом в реновацию

РИА Новости18 сентября в 13:35
ТАСС

В Думу внесли законопроект о реновации в регионах

ТАСС18 сентября в 12:20
RT на русском

В Госдуму внесли проект о реновации в регионах

RT на русском18 сентября в 12:06
Интерфакс

В Госдуму внесён законопроект о механизме расселения ветхого жилья

Интерфакс18 сентября в 12:45

В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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В Крыму дорожник и чиновник районной администрации попались на взятке

В отношении задержанных дорожника и чиновников районной администрации возбуждено уголовное дело, в рамках которого дорожнику инкриминировано получение должностным лицом взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а главному специалисту райадминистрации - посредничество во взяточничестве в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).
Российская газета09:20
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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