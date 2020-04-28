с чего всё началось

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости". Согласно документу, нарушение пропускной системы повлечет за собой предупреждение или штраф в размере 1-5 тыс. рублей.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

Политика Путин объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни 6,7,8 мая. Таким образом, выходные будут с 1 по 11 мая включительно.

Общество Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале. 43

Общество График выплаты пенсий в мае изменится В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области. 26

Общество На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией Киев, 29 апреля 2020, 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция.

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая «Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе. 108

Общество В Калужской области ввели масочный режим Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим. 96

Здоровье Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае «На лечении в клиниках находится более 700 человек, а в краевых инфекционных госпиталях уже развернули 2839 дополнительных коек», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Киберспорт Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2 28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.

Общество Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever. 124

Здоровье В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым. 22

Политика Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским. 577

Общество Новосибирская область продлила действующий режим самоизоляции Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19 и режим общей самоизоляции до 11 мая, ужесточений или послаблений пока не будет, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников. 3

Политика Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова Москва не хочет обострять отношения с Чехией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние события, в том числе обвинения Чехии в подготовке российских дипломатов покушения на пражских политиков.

Футбол Вадим Евсеев: операции научили относиться к травмам философски Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о травмах, полученных во время карьеры футболиста.

Общество За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.