Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости". Согласно документу, нарушение пропускной системы повлечет за собой предупреждение или штраф в размере 1-5 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Законодательное собрание Нижегородской области внесло
 в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомостивчера в 16:58

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В Госдуму внесли проект о штрафе за использование транспорта без пропуска

РБКвчера в 16:20

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

РИА Новостивчера в 14:41

В Госдуму внесли проект о штрафе за использование транспорта без пропуска

Известиявчера в 15:07

В Госдуме обсудят штрафы за езду без спецпропуска

Московский Комсомолецвчера в 15:03

В Госдуму внесен законопроект о штрафах для водителей без пропусков

Комсомольская правдавчера в 14:57

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду на машине без пропуска

RT на русскомвчера в 15:15

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за использование транспорта без пропуска

ТАССвчера в 14:29
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Политика

Путин объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни 6,7,8 мая. Таким образом, выходные будут с 1 по 11 мая включительно.
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В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

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За два для до боя с Конором стало тяжело. За сорок секунд избиения у меня точно мозги встали на место.
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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily вчера в 15:29
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Вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии

В ближайшие дни работников Чаяндинского месторождения Якутии начнут вывозить домой.
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ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

РБК 03:05
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Общество

График выплаты пенсий в мае изменится

В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
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Общество

Около половины россиян отказалось от алкоголя в период самоизоляции

Около половины россиян (45%) перестали употреблять алкоголь в период самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:47
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Музыка

Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
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Общество

На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией

Киев, 29 апреля 2020, 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция.
REGNUM 03:32
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
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Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
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Общество

За сутки выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе

По информации оперштаба на 11:00, среды, 29 апреля, в Кузбассе подтверждены за сутки еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Здоровье

Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае

«На лечении в клиниках находится более 700 человек, а в краевых инфекционных госпиталях уже развернули 2839 дополнительных коек», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
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Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ

Игромания.ру 27 апреля в 10:50
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Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
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Здоровье

В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса

Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
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Кино

Умерла звезда фильмов «Инферно» и «Миллионер из трущоб»

РЕН ТВ 03:41
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Общество

Отельеры Турции отвергли возможность отказа от системы «все включено»

Система «все включено» и шведский стол станутся в отелях Турции.
Известия 03:05
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Общество

Новосибирская область продлила действующий режим самоизоляции

Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19 и режим общей самоизоляции до 11 мая, ужесточений или послаблений пока не будет, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников.
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Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова

Москва не хочет обострять отношения с Чехией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние события, в том числе обвинения Чехии в подготовке российских дипломатов покушения на пражских политиков.
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Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер

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Вадим Евсеев: операции научили относиться к травмам философски

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о травмах, полученных во время карьеры футболиста.
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За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:47
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Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
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