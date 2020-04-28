Общество
Газета.RuВ Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости". Согласно документу, нарушение пропускной системы повлечет за собой предупреждение или штраф в размере 1-5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить972
с чего всё началось
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.Ведомостивчера в 16:58
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуму внесен законопроект о штрафах для водителей без пропусков
Комсомольская правдавчера в 14:57
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Политика
Путин объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая
Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни 6,7,8 мая. Таким образом, выходные будут с 1 по 11 мая включительно.
NewsVO вчера в 10:51
Единоборства
Серроне – о бое с Конором: «Я не хотел там быть»
За два для до боя с Конором стало тяжело. За сорок секунд избиения у меня точно мозги встали на место.
Sports.ru 04:00
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:52
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily вчера в 15:29
Общество
Вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии
В ближайшие дни работников Чаяндинского месторождения Якутии начнут вывозить домой.
EastRussia вчера в 06:12
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
Общество
Около половины россиян отказалось от алкоголя в период самоизоляции
Около половины россиян (45%) перестали употреблять алкоголь в период самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:47
Музыка
Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания 02:32
Общество
На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией
Киев, 29 апреля 2020, 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция.
REGNUM 03:32
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Общество
В Калужской области ввели масочный режим
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
Общество
За сутки выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе
По информации оперштаба на 11:00, среды, 29 апреля, в Кузбассе подтверждены за сутки еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:39
Здоровье
Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае
«На лечении в клиниках находится более 700 человек, а в краевых инфекционных госпиталях уже развернули 2839 дополнительных коек», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Взгляд.ру 03:30
Киберспорт
Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2
28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru вчера в 14:21
Игры
Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ
Игромания.ру 27 апреля в 10:50
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
Здоровье
В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
Общество
Отельеры Турции отвергли возможность отказа от системы «все включено»
Система «все включено» и шведский стол станутся в отелях Турции.
Известия 03:05
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Общество
Новосибирская область продлила действующий режим самоизоляции
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19 и режим общей самоизоляции до 11 мая, ужесточений или послаблений пока не будет, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников.
РИА Новости 03:51
Шоу-бизнес
Представитель Елены Степаненко опроверг слухи о ее молодом любовнике
Актуальные Новости 03:20
Политика
Россия не хочет обострять отношения с Чехией, заявила Захарова
Москва не хочет обострять отношения с Чехией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние события, в том числе обвинения Чехии в подготовке российских дипломатов покушения на пражских политиков.
РИА Новости 03:12
Армия и оружие
Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
Российская газета 26 апреля в 05:12
Футбол
Вадим Евсеев: операции научили относиться к травмам философски
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о травмах, полученных во время карьеры футболиста.
Чемпионат 03:30
Общество
За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:47
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30