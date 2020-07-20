Общество
ТАССВ Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Установлено, откуда коронавирус проник в Россию
Коронавирус попал в Россию не из Китая. б этом свидетельствуют результаты исследования СколТеха, сообщает ТАСС.
МонаВиста 09:53
Футбол
«Тинькофф Банк»: не нравится РПЛ – смотрите другой чемпионат
«Не нравится — смотрите другой чемпионат», — ответил аккаунт «Тинькофф» в комментариях. Позже этот пост пресс-службы банка был удален.
Metaratings 12:52
Политика
Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Выступая сегодня в парламенте, Доминик Рааб заявил, что Лондон приостанавливает на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
Газета.Ru 15:31
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
В России автомобиль предлагается в двух вариантах исполнения: R-Line - за 2 639 000 рублей и топовом R-Line Premium - стоимостью от 2 999 000 рублей.
Новые автомобили 23:02
Происшествия
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
RT на русском 17:15
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:23
Общество
В Омской области продлили режим повышенной готовности до 4 августа
Штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области продлил режим повышенной готовности до 4 августа, а масочный режим - до 1 сентября.
ТАСС 07:55
Политика
И.о. главы Хабаровского края назначен жириновец Михаил Дегтярев
Президент России Владимир Путин назначил и. о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, депутата Госдумы от ЛДПР, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.
Евразия Daily 09:52
Общество
Стивен Сигал прилетел в Бурятию
Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр.
Lenta.ru 22:08
Здоровье
Чтобы добиться теста на коронавирус, омичи грозят врачам обращениями в прокуратуру
Тест омичке всё же провели, после того как она пригрозила обратиться в прокуратуру.
Om1.ru 22:00
Путешествия
Россияне показали реальные фото и видео с пляжей «треснувшего как курорт» Сочи
В СМИ и соцсетях активно расходится видео переполненных пляжей курортов Краснодарского края с формулировкой: "Сочи скоро треснет как курорт".
Экономика сегодня 09:21
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Политика
Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии
Тысячи людей собрались у здания парламента в Софии с требованием отставки правительства.
Газета.Ru 14:36
Общество
Абхазия назвала условие приема туристов из России
Гостиницы и другие объекты размещения Абхазии смогут принимать туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса, выданной не позднее, чем за три дня до заезда.
Москва 24 20:27
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Политика
Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заявили о выходе из партии
Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровской городской думы Александр Каян независимо друг от друга заявили о выходе из ЛДПР.
Губерния 21:01
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
Армия и оружие
Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии
В ходе внезапной проверки военнослужащие российской базы в Абхазии с помощью зенитных ракетных комплексов С-300 отбили налет штурмовой авиации условного противника.
Lenta.ru 21:34
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru 19:47
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых
Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 18:48
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Авто
Ford выпустила спецверсию Transit для охотников и рыболовов
Компания Ford выпустила обновленный Transit, который рассчитан на любителей рыбалки и охоты.
Дни24 09:30
Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
Общество
В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов
В США завели дело в отношении супружеской пары, которая направила оружие на протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает Associated Press во вторник, 21 июля.
Известия 22:13
Кино
«Бессмертная гвардия» вошла в топ-10 самых популярных фильмов Netflix
Лос-Анджелес, США, 20 июля 2020, 23:03 — REGNUM Фильм «Бессмертная гвардия» режиссёра Джины Принс-Байтвуд стал одним из самых успешных оригинальных проектов потокового сервиса Netflix.
REGNUM 16:03