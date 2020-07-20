Общество

ТАССТАССВ Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.
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Правительство предложило штрафовать коллекторов на ₽500 тыс. за угрозы

РБК17:28

В Госдуму внесли проект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

РИА Новости14:25

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

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За угрозы при взыскании долгов хотят ввести штрафы до 500 тысяч рублей

Комсомольская правда14:53

В России предложили штрафовать за угрозы при взыскании долгов

Взгляд.ру14:49

Правительство предложило повысить штрафы за угрозы при взыскании долгов

Коммерсантъ15:19

В Госдуму внесен проект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Российская газета15:07
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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Эксперт по хоккею Леонид Вайсфельд прокомментировал летнюю селекционную работу хоккейного клуба «Ак Барс» за ее качество.
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Политика

В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразил надежду на выполнение Киевом Минских соглашений.
Наша версия 10:20
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Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
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Суд оштрафовал уральского схимонаха Сергия на 18 тысяч рублей

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Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

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Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.
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По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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Политика

В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой

В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
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Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал

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В шоу-матче состав NaVi 2010 сыграет против состава NaVi 2020

Natus Vincere решил организовать шоу-матч между двумя своими составами из разных времён.
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Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
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Действующий президент США заявил, что он, как и «большинство других людей», против переименования баз «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли».
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Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
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Россиянин Петр Ян, являющийся обладателем чемпионского пояса в легчайшем дивизионе UFC, официально отстранен от боев на месяц.
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Илон Маск назвал преимущества чипирования

О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
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Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан

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Убежищем для древней инопланетной жизни могут быть лавовые трубы

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