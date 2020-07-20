Общество
ТАССВ Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.
Читать в источнике
Оценить170
Подробнее о событии
Показать все источники
За угрозы при взыскании долгов хотят ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Комсомольская правдавчера в 14:53
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Экономика
Лукашенко поручил найти возможности для развития экономики Белоруссии
Президент Белоруссии обратил внимание, что поставил перед новым кабмином задачу не только не допустить падения национальной экономики в 2020 году, но и найти возможности для движения вперед.
ТАСС вчера в 07:45
Общество
Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия
Скандально известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сняла фильм о не менее скандальном священнике - схиигумене Сергии и его Среднеуральском женском монастыре.
Что происходит вчера в 11:23
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском вчера в 06:57
Политика
Эрдоган поделился фотографиями из собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии, который подготавливают к превращению в мечеть.
НТВ 19 июля в 13:12
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
REGNUM вчера в 10:41
Происшествия
Пенсионер в Приморье ранил из охотничьего ружья соседку по участку
Полицейские задержали в селе Жариково Приморского края пенсионера, который выстрелил из охотничьего ружья в воздух и попал в голову соседки.
ТАСС 00:23
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
A post shared by Barbie (@ nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru вчера в 13:21
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
В России автомобиль предлагается в двух вариантах исполнения: R-Line - за 2 639 000 рублей и топовом R-Line Premium - стоимостью от 2 999 000 рублей.
Новые автомобили вчера в 23:02
Армия и оружие
Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире
Сирийским военным удалось совершить практически невозможное, захватив один из самых скрытных беспилотников в мире - Black Hornet 3, являющийся одним из самых миниатюрных тактических разведывательных беспилотников в мире.
Avia.pro вчера в 21:18
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости вчера в 08:28
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru вчера в 16:18
Политика
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Известия 00:20
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
Космос
Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца
Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
Происшествия
В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка
Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС.
РБК вчера в 19:18
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Здоровье
Названо число нулевых пациентов с коронавирусом в России
В России число нулевых пациентов с коронавирусной инфекцией может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса.
ФедералПресс вчера в 23:46
Общество
В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов
В США завели дело в отношении супружеской пары, которая направила оружие на протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает Associated Press во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 22:13
Спорт
С шестом через границу. Из России сбежал легкоатлет-рекордсмен
Бардак в российской легкой атлетике привёл к первому официальному побегу спортсмена в другую страну.
Аргументы и Факты 19 июля в 19:52
Музыка
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара»
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.
Культуромания вчера в 09:44
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru вчера в 17:42
Здоровье
Испанский диетолог назвал простой продукт, помогающий похудеть
ToDay News Ufa вчера в 10:12
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия
В районной администрации Ямала прошли обыски
Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 20 июля 2020, 19:14 — REGNUM На Ямале в администрации Шурышкарского района прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
REGNUM вчера в 12:14
Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru вчера в 18:05
Игры
Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр
Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли.
Goroday.ru вчера в 17:23