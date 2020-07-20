Общество
ТАССВ Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.
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Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Общество
ПФР повысит пенсии нескольким категориям россиян с 1 августа
Программа повышения социальных выплат для нескольких категорий россиян будет запущена ПФР с 1 августа.
iReactor 07:49
Кино
Режиссер «Лиги справедливости» рассказал о запредельном хронометраже фильма
Хронометраж фильма «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера увеличится вдвое по сравнению с версией 2017 года.
ИА Красная Весна 16:22
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:24
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Уточняется, что митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начались в Хабаровске 11 июля.
Моя Москва.онлайн 06:52
Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
Авто
Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
В общей сложности под сервисную акцию попадают 2472 автомобилей Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, изготовленных в период с 2019 по 2020 год.
МИР 24 12:47
Армия и оружие
Су-24М в Крыму получили «сирийские» прицельные комплексы
Бомардировщики Су-24М Морской авиации Черноморского флота получат прицельно-навигационные комплексы "Гефест".
Утро.ru 05:49
Футбол
France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
Vprognoze.ru 10:15
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
Вести.Ru 04:25
Футбол
Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Sport.ru вчера в 19:00
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Наука
В России нашли способ удешевить системы квантового шифрования
В России найден способ их удешевить.
ToDay News Ufa 14:24
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску осудила внезапную проверку российских войск, начатую Москвой.
Газета.Ru вчера в 13:07
Космос
На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»
Специалисты устранили неисправность, возникшую при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур.
РБК 12:40
Музыка
Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске
Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
Российская газета 04:37
Футбол
Глушаков одобрил поступок Ещенко после матча с «Зенитом»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков одобрил поступок защитника «Спартака» Андрея Ещенко, который вышел в провокационной футболке после матча полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2).
Metaratings 11:01
Здоровье
На Урале коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли
Сегодня, 20 июля, в Свердловской области коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:02
Гаджеты
Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Новинка получила название AirDots 2 и ценник 11 долларов.
Astera 06:50
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
Evo-rus.com вчера в 15:02
Экономика
Глава ТПП предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%. Об этом говорится в его письмах председателю Совета федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Коммерсантъ 01:38
Политика
Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии
ToDay News Ufa вчера в 22:22
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Армия и оружие
Российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника
«В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчёты зенитных ракетных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии отразили налёт штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения», — указано в сообщении.
RT на русском 19:35