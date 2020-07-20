Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

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