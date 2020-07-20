Общество
ТАССВ Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.
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Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград 07:49
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
Общество
Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона
Городской телефон теряет актуальность, но у него остаются две жизненно важные функции, ради которых его стоит сохранить.
РИА Новости 19:00
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Футбол
«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу
"Локомотив" занял второе место в чемпионате России по футболу, говорится в сообщении Тинькофф Российской премьер-лиги.
Деловое.ТВ 02:39
Общество
В Пермском крае ужесточили масочный режим из-за коронавируса
Власти Пермского края усилили масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 09:16
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля
Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:15
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Футбол
Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета
Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
Армия и оружие
Пушков защитил российский ПАК ДА от американских хейтеров
Политическая Экспертиза 17:22
Авто
Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
Журнал "За рулем" назвал лучшие полноприводные автомобили с пробегом не дороже миллиона рублей. На первом месте расположилась Hyundai Creta.
РИА Новости 21:10
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Религия
Чертановский храм отметит День памяти Крестителя Руси
На Варшавке. Чертаново Северное 08:52
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor 05:16
Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
Шоу-бизнес
Федор Добронравов уволился из театра из-за обиды
MedikForum.ru 18:53
Происшествия
В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2
Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания.
ТАСС 20:09
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru 12:00
Культура
Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября
Агентство Москва 06:43
Общество
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.
ТАСС 20:53
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску осудила внезапную проверку российских войск, начатую Москвой.
Газета.Ru вчера в 13:07
Игры
В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima
Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна 15:15