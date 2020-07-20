Общество
ТАССВ Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.
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За угрозы при взыскании долгов хотят ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Комсомольская правдавчера в 14:53
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Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
Здоровье
В России за сутки умерли 85 пациентов с коронавирусом
Москва, 20 июля 2020, 11:09 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 85 человек.
REGNUM вчера в 04:09
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Политика
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
РБК вчера в 22:39
Путешествия
Россияне показали реальные фото и видео с пляжей «треснувшего как курорт» Сочи
В СМИ и соцсетях активно расходится видео переполненных пляжей курортов Краснодарского края с формулировкой: "Сочи скоро треснет как курорт".
Экономика сегодня вчера в 09:21
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Политика
Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы
Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
ТАСС 00:54
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Технологии
Хакеры стали активнее атаковать домашние роутеры
По данным компании Trend Micro, хакеры стали активнее атаковать домашние роутеры в связи с их слабой защищенностью.
ToDay News Ufa вчера в 08:41
Экономика
РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
ЕГЭ по иностранным языкам сдают 23 тысячи школьников Москвы
Из 80 тысяч выпускников, которые планируют поступать в ВУЗы в этом году, ЕГЭ по иностранным языкам в Москве сдают 23 тысячи.
Общественное телевидение России вчера в 08:23
Гаджеты
Samsung подтвердила сразу 5 анонсов 5 августа
Руководитель мобильного подразделения южнокорейской компании Samsung Тэ-Мун Ро (Tae-moon Ro) официально подтвердил, что уже через пару недель на мероприятии Galaxy Unpacked будут представлены целых 5 новых устройств.
iXBT.com 01:34
Футбол
Адольфо Гайч прокомментировал свой переход в ЦСКА
Адольфо Гайч рад, что удалось прийти к соглашению с ЦСКА. Слова футболиста передаёт «Fox Sports».
ГЛАС.RU 18 июля в 04:48
Общество
Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии
Рост продаж водки связан со слухами о том, что она препятствует распространению коронавируса, объяснил Дюннинг.
Lenta.ru 00:58
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 12:38
Политика
Абэ планирует встретиться с Путиным после нормализации эпидситуации
Токио, 21 июля 2020, 08:57 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным после завершения распространения коронавируса.
REGNUM 01:57
Финансы
Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
РИА Новости 00:45
Авто
Студенты построили спайдер Slavia на основе хэтчбека Skoda Scala
Хэтчбек Skoda Scala усилиями 31 студента из училища Шкоды в Млада-Болеславе превращён в открытую двухдверку Slavia.
Драйв вчера в 12:07
Общество
Уральцы смогут получить по 5000 рублей за отдых в России
Инициатива предполагает выплату в размере 5 000 рублей за каждые потраченные 25 000.
Екатеринбург Онлайн 00:38
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия вчера в 18:37
Здоровье
Доктор Ренц: Динамика заболеваемости в регионе стабилизируется
Николай Ренц, руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, подвел итоги заболеваемости COVID-19 к настоящему моменту.
ГТРК Самара 01:14
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
RT на русском вчера в 17:15
Политика
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру.
Взгляд.ру 01:30
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Наука
Сильный иммунный ответ показала оксфордская вакцина от коронавируса
Вакцина называется ChAdOx1 nCoV-19. Она вызывает увеличение антител в организме человека к 28 дню.
Live24 01:45