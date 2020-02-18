Экономика
Эксперт Северо-ЗападВ Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Снизить налог на добавленную стоимость до 15% предлагают депутаты Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия». Законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента. НДС в размере 20% был установлен в России с 1 января 2019 года, до этого ставка налога составляла 18% и не менялась с 2004 года.
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Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Гаджеты
В TCL представят смартфон с выдвижным экраном
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Кино
В Сети появилось видео с Вуди Харрельсоном на съемках «Венома-2»
На видео актер Вуди Харрельсон предстал в образе серийного убийцы Клетуса Кэсседи. В ролике его пытается остановить полиция.
Биатлон
Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве
«Нет ни результатов лабораторных анализов, проба Б не вскрывалась, и обвинения IBU основаны исключительно на несуществующих данных из Московской лаборатории!», — сказал Устюгов, отметив, что предоставил доказательства того, что у лаборатории отсутствовали методики обнаружения и образцы для проведения анализов на оксандролон — препарат, применение которого вменяется биатлонисту.
Наука
Треть флоры и фауны может вымереть на Земле за 50 лет
По предварительным подсчетам, уже к 2070 году на нашей планете вымрет треть флоры и фауны.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Технологии
Xiaomi согласилась предустанавливать российский софт на свои гаджеты
Xiaomi согласилась выполнять требования закона об обязательной предустановке российского софта на гаджеты.
Происшествия
«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Кино
Колин Фаррелл и Брендан Глисон снова сыграют вместе
Для своего следующего (после «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури») режиссерского проекта Мартин МакДона собирает старых друзей — главные роли в фильме «Банши Инишира» (The Banshees of Ininsheer) исполнят Колин Фаррелл и Брендан Глисон.
Футбол
Холанд выйдет в стартовом составе «Боруссии» на матч с «ПСЖ»
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд сыграет с первых минут в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Общество
Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Шоу-бизнес
Охлобыстин осудил Стерлигова за слова о протоиерее Смирнове
Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал в своем Instagram заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, состоящих в браке.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
Кремль оценил публикацию голландского журналиста по МН17
Кремль оценил публикацию голландского журналиста по МН17. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Происшествия
Подруге Павленского предъявлено обвинение
Кино
Режиссер Клим Шипенко прокомментировал возможность сиквела «Холопа»
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Футбол
«Атлетико» и «Ливерпуль» огласили составы на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 18 февраля мадридский «Атлетико» примет на домашней арене «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
«Сельта» отняла очки у «Реала», Смолов забил гол
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место (53 очка), а «Сельта» — 17-е (21 очко).
Шоу-бизнес