Экономика
Эксперт Северо-ЗападВ Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Снизить налог на добавленную стоимость до 15% предлагают депутаты Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия». Законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента. НДС в размере 20% был установлен в России с 1 января 2019 года, до этого ставка налога составляла 18% и не менялась с 2004 года.
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Здоровье
Доктор Мясников назвал угрозу «пострашнее атомной войны»
«Если достаточно патогенный вирус перейдет человеку, то далее следующая мутация даст ему возможность переходить от человека к человеку уже без участия животных и птиц», - пояснил Мясников.
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Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Общество
Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Происшествия
Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
Технологии
Россиян предупреждают о новом виде телефонного спама
По предварительным данным, сами компании не могут использовать данную технологию и вероятнее всего обращаются к третьим лицам, то есть перехват номеров, скоро всего носит массовый характер.
Происшествия
В центре Дамаска произошел мощный взрыв
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
Министры обороны РФ и Италии обсудили вопросы безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини и обсудил вопросы безопасности, контроля над вооружениями, а также обстановку в Сирии и на севере Африки.
Культура
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Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории».
Фигурное катание
Умер украинский фигурист Николай Бондарь
Здоровье
Названа простая еда с незаменимыми омега-3, которая поможет сжечь жир
Немецкие медики подтвердили, что рацион человека, который намерен избавиться от лишнего жира, также должен быть сбалансированным - состоять из белков, углеводов и обязательно из полезных жиров.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Армия и оружие
ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе
Вооруженные формирования начали операцию вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
Наука
Вызывающий влечение гормон может стать новой виагрой
Гормон под названием кисс-пептин (kisspeptin) усиливает активность областей мозга, которые связаны с сексуальным влечением.
Авто
В первой половине февраля восемь марок изменили цены на автомобили
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Здоровье
В школах Челябинска продлили карантин
Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова сообщила, что на городском штабе учтут эту рекомендацию.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака
12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Общество
В Совете Федерации призвали не исполнять решение суда Гааги по ЮКОСу
Решение Гаагского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Армия и оружие
Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов
Экономика
Кудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что у правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране.
Авто
Началась серийная сборка Lada XRAY Cross Instinct
Информация об эксклюзивной комплектации Lada XRAY Cross появилась еще в 2019 году.