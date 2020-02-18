Снизить налог на добавленную стоимость до 15% предлагают депутаты Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия». Законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента. НДС в размере 20% был установлен в России с 1 января 2019 года, до этого ставка налога составляла 18% и не менялась с 2004 года.

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

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