Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Госдуму внесли закон о снижении НДС до 15%

В Госдуму внесен законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 15%.
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Законопроект о снижении НДС до 15% внесен в Госдуму

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А зачем поднимали? Депутаты Госдумы предложили снизить ставку НДС

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В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

ТАСС04:05

Законопроект о снижении НДС до 15% внесен в Госдуму

REGNUM04:24

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

News.ru04:15

В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

RT на русском04:09

В Госдуму внесли закон о снижении НДС до 15%

Московский Комсомолец04:36
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Общество

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Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
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Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.
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«Герта» вроде как пригласила Тедеско, а у него не очень понятная ситуация с контрактом в «Спартаке».
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В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
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Государственная компания "Нафтогаз Украина" и шесть других фирм группы "Нафтогаз" оценили ущерб от потери своих активов в Крыму в $8 млрд.
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LG представила три новых камерофона в защищённом корпусе

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Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта

Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.
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В Минэкономики ФРГ высказались о «Северном потоке — 2»

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» отвечает интересам Германии и России.
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Федор Смолов забил первый гол мадридскому «Реалу»

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Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Решение об экстрадиции из Австрии в Россию бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, передаёт РИА Новости.
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Миронов Сергей Михайлович
Российский политик. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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