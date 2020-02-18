В Госдуму внесен законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 15%.

В Госдуму внесли закон о снижении НДС до 15%

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