Фракция партии «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 15%. Об этом во вторник, 18 февраля, заявил журналистам лидер политической силы Сергей Миронов.

Законопроект о снижении НДС до 15% внесен в Госдуму

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