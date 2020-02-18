Экономика

9111.ru9111.ruВ Думу внесли законопроект о снижении НДС до 15%

В России предложили снизить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 15%. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение Госдумы фракция партии «Справедливая Россия», пишет ТАСС со ссылкой на лидера политической силы Сергея Миронова.
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В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
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