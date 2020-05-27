Представители фракции «Единая Россия» во главе с Александром Хинштейном внесли законопроект о соблюдении тишины в квартирах ночью. Этот документ дополнит Жилищный кодекс новой статьей об обязательствах перед соседями в многоквартирных домах.

В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в квартирах ночью

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