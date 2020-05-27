Общество

Версия.ИнфоВерсия.ИнфоВ Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в квартирах ночью

Представители фракции «Единая Россия» во главе с Александром Хинштейном внесли законопроект о соблюдении тишины в квартирах ночью. Этот документ дополнит Жилищный кодекс новой статьей об обязательствах перед соседями в многоквартирных домах.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Жителей российских многоэтажек обяжут считаться с соседями

Lenta.ru08:10

Россиян могут заставить уведомлять соседей о ремонте и тихо проводить ночи

Фонтанка.Ру07:37

Детский плач не будет считаться нарушением тишины ночью в многоквартирном доме

Интерфакс07:05

В ГД внесен проект, обязывающий соседей соблюдать тишину в ночное время

РИА Новости06:35

Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму

REGNUM06:18

«ЕР» внесла поправки об обязанности соблюдать тишину в ночное время

Российская газета06:45

В Госдуму внесли законопроект об обязанности жильцов соблюдать тишину в ночное время

ТАСС05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Происшествия

В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом

REGNUM 09:55
12
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Nord-News 07:34
397
Здоровье

Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом

Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.
Новый День 09:04
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
364
Хоккей

Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
23
Общество

Евгений Куйвашев утвердил санитарную декларацию для ТЦ и кафе

Свердловское правительство утвердило форму декларации по защите населения от коронавируса, которую должны подписать каждый ресторан, торговый центр и магазин с отдельным входом для возобновления работы.
РБК Екатеринбург 10:38
Игры

The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке

Sony еще не успела прокомментировать ситуацию, поэтому точные причины запрета неизвестны, но они, вероятно, связаны либо с сексуальным контентом, либо с затронутыми темами ЛГБТ.
Evo-rus.com вчера в 14:00
21
Авто

Названа дата дебюта нового Volkswagen Nivus

Немецкая компания определилась с датой дебюта нового бюджетного кроссовера Nivus, который предназначен для стран Латинской Америки.
SpeedMe вчера в 05:05
2
Общество

«Страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей оценили опрошенные россияне

Сотрудники Сбербанка провели в 37 российских городах, численность которых составляет больше 500 000 человек опрос, в котором попросили респондентов определить размер нужных им сбережений, которые могут понадобиться в период непредвиденных финансовых трудностей.
Live24 вчера в 14:28
14
Политика

Совет ЕС одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

Совет ЕС утвердил соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Ранее документ ратифицировала Белоруссия.
Коммерсантъ 10:23
Происшествия

СК заинтересовался ситуацией с расселением аварийного дома в Кстове

Время Н 08:33
12
Наука

Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством

Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:21
45
Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

РБК вчера в 14:36
98
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
39
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
144
Армия и оружие

Турция тайно вербует в Сирии боевиков для ливийского ПНС

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что в провинциях Идлиб и Алеппо действуют десятки протурецких посредников, занимающихся набором наемников для участия конфликте на стороне ливийского так называемого Правительства Национального Согласия.
Новостной фронт вчера в 09:58
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,6K
Общество

Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца

Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
HotGeo 09:14
6
Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
2,2K
Технологии

Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже 28 мая

Как сообщает агентство "Версия", грядущее обновление операционной системы Windows 10 может выйти уже завтра, 28 мая.
Деловое.ТВ 07:52
30
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
723
Политика

Пентагон США сообщил о планах провести ядерные испытания

МонаВиста 04:27
11
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
1,1K
Общество

Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели

Мослента вчера в 22:14
35
Политика

Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Газета.Ru 10:17
135
Хоккей

КХЛ предварительно назначила начало нового сезона на 2 сентября

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 - 2 сентября 2020 года, сообщается на сайте КХЛ.
РИА Новости 10:22
Происшествия

В Сирии взорвали турецкий конвой

В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
Lenta.ru 10:31
Фигурное катание

Французский фигурист Сизерон совершил «каминг-аут»

Французский фигурист Гийом Сизерон сделал неожиданное заявление. Призёр Олимпиады-2018 признался в нетрадиционной ориентации.
Pravda.Ru 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное